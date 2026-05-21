TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La Fiscalía General del Estado ejecutó órdenes de aprehensión en contra de la ex alcaldesa del municipio de Jiquipilas, Blanca Yaneth Chiu López, (Morena), como presunta responsable del delito de abuso de autoridad, y de Guadalupe "N" como presunta responsable del delito de extorsión agravada, por hechos cometidos en el municipio de Jiquipilas.

Detienen a exalcaldesa de Jiquipilas, Chiapas por presunto abuso de autoridad; investigan extorsión. Foto: Especial.

Asimismo, aprehendió Olivia “N”, presunta responsable del delito de abuso de autoridad, por hechos ocurridos en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

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Las detenidas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación jurídica dentro del término constitucional.

Detienen a exalcaldesa de Jiquipilas, Chiapas por presunto abuso de autoridad; investigan extorsión. Foto: Especial.

La Fiscalía General reafirmó su compromiso en el combate a actos de corrupción," sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia bajo la política de cero corrupción y cero Impunidad, destacó la dependencia en un comunicado.

¿Por qué fue detenida Blanca Yanet Chiu?

La exalcaldesa morenista de Jiquipilas, Blanca Yanet Chiu, fue separada de su cargo este jueves| Foto: Especial (tomada del sitio oficial de Jiquipilas).

La exalcaldesa morenista de Jiquipilas, Blanca Yanet Chiu, fue separada de su cargo la tarde de este jueves y es investigada por presunta extorsión y corrupción en agravio de una empresa avícola con operaciones en la región Frailesca, caso que derivó en acciones legales.

De acuerdo con la Fiscalía de Chiapas, las acusaciones están relacionadas con presuntas solicitudes de dinero al representante legal de la compañía para permitir la instalación y operación de actividades empresariales dentro del municipio. Tras el avance del caso, el Congreso local designó a una edil sustituta para concluir el periodo de gobierno.

Las investigaciones también alcanzan a integrantes del cabildo de Ocozocoautla por presuntos actos de extorsión vinculados con recursos para obras públicas, dentro de procesos abiertos por la Fiscalía contra autoridades municipales.

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