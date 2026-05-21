La mujer que había acudido a una clínica de belleza en la ciudad de Puebla -donde sufrió complicaciones y fue sacada inconsciente en un vehículo- apareció muerta en una barranca del estado de Tlaxcala.

La víctima, identificada como Blanca “N” de 37 años, había acudido a un tratamiento estético de abdomen, sin embargo, no volvió a ser vista por sus familiares.

El relato de sus familiares reveló que la doctora y empleados mandaron al esposo de la mujer a comprar material médico y fue ahí cuando desaparecieron a la paciente.

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En cámaras de seguridad de la zona de Calzada Zabaleta de la capital poblana, donde se encuentra la clínica de belleza, se observó que varias personas sacaban del lugar a la mujer en estado inconsciente.

Autoridades ministeriales y familiares de la mujer emprendieron una búsqueda en diversas regiones; ayer miércoles fue ubicado el vehículo en que sacaron a la víctima.

Los informes policiales señalan que sus restos fueron ubicados la mañana de hoy en una barranca en Tlaxcala, en los límites con Puebla, por lo que autoridades de ambas entidades montaron un operativo especial.