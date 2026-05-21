Tlalnepantla, Méx. - La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) inició de manera oficial los trabajos de construcción de la Línea 5 del Mexibús, en Tlalnepantla.

Esta línea conectará con el CETRAM El Rosario, con lo que se prevé fortalecer la conectividad regional entre municipios del nororiente del Estado de México y la Ciudad de México.

La nueva línea contará con 29 estaciones, recorriendo la avenida Vía Gustavo Baz, avenida de las Armas Norte y avenida de las Culturas.

Esta línea conectará con el CETRAM El Rosario, con lo que se prevé fortalecer la conectividad entre el Estado y Ciudad de México. | Foto: Especial.

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La nueva ruta permitirá conexiones con la Línea 2 del Mexibús, las Líneas 6 y 7 del Metro de la Ciudad de México, la Línea 6 del Metrobús, la Línea 6 de Trolebús y el Sistema 1 del Tren Suburbano, incluyendo su extensión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo a lo publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el trazo contempla la construcción de dos carriles confinados y un tramo de carril preferente para la operación de 58 autobuses articulados, 31 de 18 metros y 27 de 12 metros, desde Lechería hasta el CETRAM El Rosario.

La Línea 5 del Mexibús contará con 29 estaciones; recorrerá las avenidas Vía Gustavo Baz, de las Armas Norte y de las Culturas. | Foto: Especial.

Las estaciones en el tramo correspondiente a la Vía Gustavo Baz serán: Lechería, La Quebrada, Pensamiento, Azalea, Parque Industrial, Antiguo Camino a Minas, Melchor Ocampo, Lago Guadalupe, CRIT, Camino San Mateo, Orquídeas, Tequexquinahuac, José María Morelos, Toltecas, Henry Ford, De Los Jinetes, Filiberto Gómez, Mario Colín, Recursos hidráulicos, Galeana, Hidalgo, Abraham Lincoln, Viveros de la Colina Ignacio Zaragoza, así como Santa Mónica.

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El trazo seguirá con el tramo correspondiente a Las Armas Norte, que se conformará de las estaciones Puente de Vigas y Las Armas.

En el tramo correspondiente a Av. De las Culturas, las estaciones serán Río Blanco, Hidrógeno y Colegio de Bachilleres 1. Para concluir en la estación El Rosario, del tramo correspondiente al CETRAM El Rosario.

El proyecto busca desahogar la congestión vehicular de la vía López Portillo, así como del propio Periférico Norte, de acuerdo al proyecto.

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JACL/cr