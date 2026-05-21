La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) coordinará con la Secretaría de Movilidad “el andamiaje” normativo que se necesita para el emplacamiento y expedición de licencias para vehículos eléctricos que circulen en la Ciudad de México, el cual iniciará en julio próximo, señaló su titular, Juan Pablo de Botton Falcón.

“No tenemos emisión de este tipo de placas a la fecha, por lo cual todavía no recibimos un ingreso, pero estamos trabajando en coordinación con Semovi para facilitarles que ellos puedan llevar a cabo estos trámites”, indicó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario precisó que debido a que la Semovi tiene previsto arrancar con estos trámites a partir de este año, por parte de Finanzas se “darán todas las facilidades” para que se lleve a cabo.

A partir del 1 de julio, los vehículos motorizados eléctricos personales (Vemepe) que circulen en la Ciudad de México, como son scooters y bicicletas eléctricas, deberán salir emplacados desde el punto de venta; para los vehículos anteriores, tendrán un plazo para emplacarse que irá del 1 de julio y el 20 de noviembre.

Se trata de vehículos que cuentan con un acelerador independiente, tienen dos o más ruedas y alcanzan una velocidad mayor a 25 kilómetros por hora (km/h).

Ayer, EL UNIVERSAL publicó que conductores de scooters, patines y otros Vemepe podrán certificarse para obtener su licencia para circular en la Ciudad de México, documento que será obligatorio a partir del 1 de septiembre, cuando se aplicarán multas a quien no cumpla con dicho trámite, así como el emplacamiento de estos vehículos.

Así lo dio a conocer la directora general del Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat), Guadalupe Ramos Sotelo, quien explicó que se trabaja en conjunto con la Secretaría de Movilidad, para impartir este tipo de certificaciones, de manera similar a las que reciben los motociclistas.