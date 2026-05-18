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Chalco, Méx.— Al cumplirse un año de que se puso en operación la Línea del Trolebús Santa Martha-Chalco, más de 13 millones de usuarios se han trasladado mediante el sistema de transporte eléctrico mexiquense.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, del 12 de mayo del 2025 al 13 de mayo del 2026, 13 millones 434 mil 962 usuarios utilizaron la ruta que une al suroriente del Estado de México con la Ciudad de México.

De ese total, 11 millones 425 mil 25 corresponden a viajes pagados y 2 millones 9 mil 937 a gratuidades que corresponde a casi 15 % de los usuarios totales de ese transporte.

En mayo de 2025 comenzaron las corridas de esa línea de transporte, pero se hicieron sin que estuviera terminada al 100% la línea. A un año de que inició operaciones faltan tres estaciones por concluir, que son las que se encuentran sobre el viaducto elevado de la autopista México-Puebla.

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