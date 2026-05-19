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Tultitlán, Méx.- La lluvia registrada la tarde de este martes ha dejado como saldo encharcamientos en la Vía José López Portillo.
El nivel del agua pluvial rebasó el nivel de banqueta, lo que complica la circulación de automóviles, a la altura de La Bandera.
Los automovilistas circulan a baja velocidad debido a las anegaciones sobre la vialidad que conecta a los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec.
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La principal afectación ocurre con dirección a Coacalco, lo que también ocasionó el avance lento en la línea II del Mexibús.
Además, en Coacalco también cayó lluvia con granizo, ocasionando ligeros encharcamientos a la altura de Plaza Coacalco.
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vr/cr
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