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Tultitlán, Méx.- La registrada la tarde de este martes ha dejado como saldo encharcamientos en la .

El nivel del agua pluvial rebasó el nivel de banqueta, lo que complica la , a la altura de La Bandera.

Los automovilistas circulan a baja velocidad debido a las anegaciones sobre la vialidad que conecta a los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec.

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La principal afectación ocurre con dirección a Coacalco, lo que también ocasionó el avance lento en la línea II del Mexibús.

Además, en Coacalco también cayó lluvia con granizo, ocasionando ligeros encharcamientos a la altura de Plaza Coacalco.

vr/cr

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