Los Reyes La Paz, Mex. - La tarde de este martes se registró una lluvia en el oriente del Valle de México, lo que provocó afectaciones en vialidades primarias que conectan a la Ciudad de México con el Estado de México y algunos vehículos quedaron varados.

En la zona de Santa Martha Acatitla, en el límite de Los Reyes La Paz e Iztapalapa, se inundó el bajo puente del distribuidor vial de la carretera México-Texcoco.

El nivel del agua subió de manera rápida debido a la intensidad de la precipitación pluvial que cayó antes de las 15:00 horas y el sistema de drenaje no pudo desalojar el líquido porque se tapó con la basura que se encuentra en la vía pública.

El nivel del agua subió de manera rápida debido a la intensidad de la precipitación pluvial que cayó antes de las 15:00 horas. | Foto: Especial.

En ese tramo, un vehículo compacto ya no pudo avanzar y el conductor quedó en el interior a la espera de que alguien lo ayudara.

Lee también Limpian Periférico Norte, previo a inauguración

En las inmediaciones de la autopista México-Puebla, a la altura de la avenida Cuauhtémoc, en el territorio de Valle de Chalco, también se anegaron los carriles centrales y laterales, por lo que muchos conductores se detuvieron para evitar que quedaran varados. Sólo avanzaron los camiones de manera lenta en dirección hacia Puebla.

En las colonias de esos dos municipios también se presentaron inundaciones porque cayó granizo durante varios minutos y las vialidades se llenaron de hielo y agua, lo que complicó el tránsito vehicular.

En ese tramo, un vehículo compacto ya no pudo avanzar. | Foto: Especial.

Bomberos de Valle de Chalco apoyan a la población para cruzar la concentración de líquido que afecta los carriles laterales de la autopista México-Puebla, a la altura de la estación Cuauhtémoc del Sistema Trolebús, línea 11 que corre de Chalco a Santa Martha.

En la zona también, los cuerpos de emergencia y el organismo de agua potable municipal trabajan para disminuir los niveles de inundación.

Lee también Inauguran este lunes Periférico Norte tras inversión de 1,200 mdp; generó 2 mil empleos

Hasta el momento, las autoridades mexiquenses no han dado a conocer los detalles de las afectaciones que causó la tormenta de este martes en esa área de la metrópoli.

Hasta el momento, las autoridades mexiquenses no han dado a conocer los detalles de las afectaciones. | Foto: Especial.

El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado lluvias puntuales fuertes para la tarde en el oriente del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

La acumulación de agua afectó la movilidad en la zona y generó retrasos en el tránsito hacia la calzada Ignacio Zaragoza.

Lee también Recupera Iztapalapa suministro tras megafuga en Culhuacán; 90% de colonias ya tiene agua

Bomberos ayudan a los vecinos de Valle de Chalco a pasar la zona inundada de la avenida Cuauhtémoc. | Foto: Especial.

Personal de Protección Civil y bomberos locales realizaron maniobras para habilitar carriles y apoyar a conductores con vehículos varados.

Bomberos ayudan a los vecinos de Valle de Chalco a pasar la zona inundada de la avenida Cuauhtémoc, en la intersección con la autopista México-Puebla.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar la zona y optar por rutas alternas mientras continúan las labores de desazolve en coladeras y cauces.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr