Naucalpan, Méx.- Luego de cuatro meses de trabajos de rehabilitación en 108 kilómetros y una inversión de mil 200 millones de pesos, este lunes se inaugurará Periférico Norte.

El evento estará encabezado por la Gobernadora del Estado de México, Delfin Gómez Álvarez, en compañía de los presidentes de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Tultitlán, Tepotzotlán y Atizapán de Zaragoza.

De acuerdo con datos de la Junta de Caminos estatal, diariamente se colocaron 2 mil 800 toneladas de asfalto, para sustituir la carpeta asfáltica en mal estado.

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Inauguran este lunes Periférico Norte tras inversión de 1,200 mdp; generó 2 mil empleos. Foto: Gisela González.

Se intervinieron 64 kilómetros de carriles laterales y 44 kilómetros de carriles centrales.

Se realizó la limpieza de pozos de visita, bocas de tormenta y rejillas, así como el desazolve de la red de drenaje, en coordinación con la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM).

Se perforaron cinco pozos de 25 metros de profundidad, para poder dar filtración al subsuelo, con el objetivo de disminuir las inundaciones y encharcamientos en época de lluvia.

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Inauguran este lunes Periférico Norte tras inversión de 1,200 mdp; generó 2 mil empleos. Foto: Gisela González.

A los trabajos hidráulicos se sumó Aleatica, empresa concesionaria del segundo piso del Periférico, quien realizó 81 bajadas para evitar el derrame de agua y que ésta afecte la nueva carpeta asfáltica.

Se realizó la pinta de guarniciones y señalética para evitar accidentes vehiculares. Asimismo, se limpiaron las jardineras que dividen los sentidos de la vialidad.

Estos trabajos generaron más de 2 mil empleos directos e indirectos, que fueron exclusivos para habitantes del Edoméx.

dmrr