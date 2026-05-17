El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) llamó a construir una ciudad libre de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTIQ+.

Con motivo del 17 de mayo, Día Internacional contra las fobias LGBTIQ+, el Consejo apuntó que esta fecha también representa una oportunidad para reflexionar sobre las violencias, exclusiones y barreras que continúan enfrentando las personas de la diversidad sexual y de género en distintos ámbitos de la vida social.

El organismo reconoció los avances normativos y sociales en materia de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, no binarias y de otras identidades y orientaciones sexuales diversas; sin embargo, advirtió que las LGBTIfobias siguen manifestándose a través de discursos de odio, agresiones, exclusión laboral, negación de servicios, violencia escolar, rechazo familiar y prácticas institucionales discriminatorias que vulneran la dignidad y los derechos humanos.

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La discriminación hacia las personas LGBTIQ+ no sólo limita el acceso a oportunidades y derechos, sino que también genera impactos profundos en su bienestar físico, emocional, social y económico. Particularmente, las personas trans y no binarias continúan enfrentando mayores condiciones de desigualdad, estigmatización y violencia, derivadas de prejuicios y estereotipos profundamente arraigados.

“Desde una perspectiva antidiscriminatoria y de derechos humanos, es fundamental reconocer que la diversidad sexual y de género forma parte de la pluralidad social que enriquece a nuestra ciudad. Por ello, resulta indispensable impulsar acciones integrales que promuevan el respeto, la inclusión y la igualdad sustantiva en todos los espacios, especialmente en los ámbitos educativo, laboral, institucional, comunitario y digital”, dijo el Copred.

Por lo anterior, llamó a las instituciones públicas, privadas, medios de comunicación, espacios educativos y a la sociedad en general, a eliminar toda forma de violencia y discriminación motivada por la orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. Asimismo, exhorta a fortalecer políticas públicas, mecanismos de atención y estrategias de sensibilización que contribuyan a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas LGBTIQ+.

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“Construir una Ciudad de México más igualitaria implica reconocer y respetar todas las formas de ser, amar, nombrarse y existir. La inclusión, el respeto y la no discriminación son condiciones indispensables para una convivencia democrática y libre de violencias. Porque ninguna persona debería ser discriminada por su orientación sexual, identidad o expresión de género, en el COPRED reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por una ciudad donde todas las personas puedan vivir con dignidad, libertad e igualdad de derechos”, dijo el Copred.

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