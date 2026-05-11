Tijuana, 11 de mayo. - Integrantes de la Patrulla Espiritual y empleados de una llantera fueron denunciados por el delito de privación ilegal de la libertad en contra de una mujer transgénero, los hechos fueron documentados en una tramitación en vivo que el mismo líder de la organización grabó y compartió en sus redes sociales.

La carpeta de investigación quedó bajo el NUC 04/2026/14466 y fue presentada el 9 de mayo pasado, en Tijuana, luego de que una activista del estado recibiera al menos tres videos publicados en la página oficial de la Patrulla Espiritual en el que grabaron cuando identificaron a una mujer transgénero y, en contra de su voluntad, la subieron a una camioneta.

Integrantes de Patrulla Espiritual en Tijuana es obligada a internarse

En las imágenes quedó documentado como la víctima, quien se identificó como mujer, era llamada constantemente como hombre y que pese a negarse a subir a la camioneta y recibir alguno de los servicios que le ofrecían fue obligada a subir. Incluso dentro del vehículo la mujer transgénero pedía que la dejaran ir sin que respetaran su petición.

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En otro de los videos también quedó registrado cuando el líder del grupo, quien se identifica a sí mismo como Chiquilin, advirtió que pediría ayuda a empleados de una llantera llamada Jaramillo que se encontraba en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos, para obligarla a subir a la camioneta.

En las imágenes pese a que la persona se negaba a entrar y que pedía irse a su casa, le advirtieron que estaría en un proceso que dura entre 3 y 6 meses, en los cuales tendrá que permanecer encerrada.

Exigen intervención de las autoridades

La Asamblea Nacional Trans No Binaria emitió un posicionamiento en el que exigieron la intervención inmediata de la Subdirección de Diversidad e Inclusión del Ayuntamiento de Tijuana ante las posibles violaciones a los derechos humanos de una mujer trans privada de su libertad por integrantes de la denominada “Patrulla Espiritual”.

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“La víctima fue sometida a actos de violencia y humillación dirigidos específicamente contra su identidad y expresión de género… las personas involucradas ignoraron sus súplicas y procedieron a vulnerar su dignidad humana. Estos actos representan, además, un claro intento de Esfuerzo para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), conducta tipificada como delito en el Código Penal para el Estado de Baja California bajo el capítulo de delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad, manifestándose en este caso en grado de tentativa y mediante el uso de violencia física y moral”, advierten en el escrito.

Patrulla Espiritual, relacionada a hechos violentos

La Patrulla Espiritual es integrada por personas que trabajan y colaboran en el Centro de Rehabilitación Jireh en Tijuana, la cual se ha visto relacionada en hechos violentos luego de que algunos de sus internos fueran asesinados dentro de sus instalaciones, además de ser señalados por operar con permisos irregulares.

Los colectivos de la comunidad LGBTTTIQ+ advierten que hay más casos como este en los centros de rehabilitación de la Patrulla Espiritual, los cuales están exhibidos en las mismas redes sociales de sus líderes, lo que queda en evidencia que en estas estancias de supuesta rehabilitación del abuso de consumo de sustancias legales e ilegales también se llevan a cabo terapias de conversión.

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