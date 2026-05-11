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Culiacán, Sin.- Una tercera implicada en el caso del secuestro de varios miembros de una familia a los que se les exigía el pago de un rescate de cuatro millones de pesos, fue reaprendida oculta en el estado de Puebla, identificada como Luz Violenta “N” la cual fue trasladada a Culiacán y enviada a prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado informó que ya se obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra uno de los responsables del plagio de nombre Jesús Guadalupe “N”, cuyos hechos tuvieron lugar en el año del 2016.

Un segundo implicado en este delito, el cual se encuentra en reclusión y sujeto a proceso penal, en espera de la resolución que emitan las autoridades judiciales competentes que conocen de este caso.

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De acuerdo a las investigaciones, el dia 18 de febrero del 2016, tres miembros de una familia fueron privados de su libertad al interior de su domicilio en la ciudad de Culiacán por un grupo armado, quienes les exigieron el pago de cuatro millones de pesos y la firma de documentos relacionados con sus bienes inmuebles a cambio de su libertad.

Ante el temor de sufrir algún daño, las victimas accedieron a entregar una cantidad menor y firmar documentos, por lo que dos miembros de la familia, fueron trasladados a una institución bancaria para realizar la transición, mientras la tercera victima permaneció retenida en su hogar,

Un operativo coordinado por la Unidad Especializada Antisecuestros, con apoyo de diversas corporaciones, se logró detener en flagrancia dentro de la institución bancaria, a dos personas que mantenían retenidas a madre e hija.

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En una intervención en la casa donde se mantenía secuestrado el esposo y padre de las mujeres, se logró una nueva detención y la liberación sano y salvo del secuestrado.

LL

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