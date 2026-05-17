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Policías capitalinos detuvieron a tres sujetos que, al parecer, asaltaron a un joven en la alcaldía Cuajimalpa.
Los hechos ocurrieron cuando los oficiales fueron informados por los monitoristas del C2 Poniente de un reporte de agresiones en las calles Ahuatenco y Andador 3 de Mayo, en la colonia Cuajimalpa, por lo que se aproximaron a confirmar la emergencia.
Al arribar, observaron a un grupo de personas que tenían retenidos a tres sujetos y, en el sitio, una mujer les indicó que momentos antes, dichos hombres agredieron a su familiar menor de edad y lo desapoderaron de sus pertenencias, por lo que solicitó el apoyo de los vecinos para retener a los posibles responsables.
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Rápidamente, los oficiales intervinieron, controlaron la situación, resguardaron a los jóvenes y, en apego al protocolo de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les hallaron un teléfono celular de alta gama y dinero en efectivo, objetos que fueron reconocidos por el afectado como de su propiedad.
Por lo anterior, los policías detuvieron a los hombres de 17, 19 y 26 años de edad, les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, los presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.
dmrr
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