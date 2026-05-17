A un día de que una viga de las obras para la construcción del Parque Elevado en Calzada de Tlalpan se deslizara el arroyo vehicular, según explicó la Secretaría de Obras y Servicios, este domingo continuaron los trabajos en la zona.

Sobre la avenida, que permanece cerrada como cada domingo para dar continuidad a las labores, no se observó presencia de elementos de seguridad en el lugar.

Continúan obras en el Parque Elevado en Calzada de Tlalpan tras deslizamiento de viga; retiran estructura metálica Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

De acuerdo con vendedores cercanos a la zona, en los últimos días no percibieron incidentes ocurridos hasta este sábado donde una viga cayó junto a un auto que circulaba a la altura del metro Chabacano, cuya conductora maniobró para no ser impactada.

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“Normalmente aquí trabajan y sí pasan muchos camiones y maquinaria, pero nunca habíamos visto algo así”, comentó una comerciante de fruta frente a la zona donde ocurrió el incidente.

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) informó que el percance correspondió al deslizamiento de una estructura metálica que se encontraba a nivel de piso y dentro del perímetro delimitado de la obra, como parte de la construcción del Parque Elevado sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Chabacano.

Continúan obras en el Parque Elevado en Calzada de Tlalpan tras deslizamiento de viga; retiran estructura metálica. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que la estructura metálica involucrada ya había sido retirada del sitio; sin embargo, las labores de construcción continuaban con normalidad.

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Personal de obra y maquinaria pesada permanecían operando en distintos puntos del tramo intervenido.

En la zona cercana a Chabacano, los trabajadores realizaban maniobras de soldadura sobre las estructuras colocadas a varios metros de altura, mientras otros empleados trasladaban materiales y herramientas sobre Calzada de Tlalpan.

Continúan obras en el Parque Elevado en Calzada de Tlalpan tras deslizamiento de viga; retiran estructura metálica Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

A lo largo del cierre vehicular también se apreció camiones de carga, grúas y estructuras metálicas apiladas dentro del área acordonada.

En el tramo ubicado a la altura de Pino Suárez aún continúan los trabajos de instalación de infraestructura y se observó la estructura correspondiente a las escaleras de acceso; no obstante, todavía faltan varios escalones por colocar y algunas secciones permanecen sin pintura morada.

dmrr