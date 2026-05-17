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Policías capitalinos detuvieron a un sujeto que probablemente robó mercancía y dinero en efectivo de un establecimiento comercial, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los hechos se suscitaron cuando los operadores del C2 Poniente alertaron a los efectivos policiales en campo del robo a una tienda de conveniencia ubicada en la avenida Marina Nacional y la calle Lago Iseo, de la colonia Anáhuac Primera Sección, por lo que acudieron al lugar para verificar la situación.

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con la empleada del negocio, quien les informó que, momentos antes, una persona ingresó al local, la amenazó verbalmente, sustrajo mercancía y dinero en efectivo de la caja registradora y huyó del lugar corriendo.

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Inmediatamente, los oficiales se abocaron a la búsqueda del posible responsable, y fue a través de un cerco virtual que los monitoristas del C2 Poniente ubicaron a un sujeto que cumplía con la descripción física proporcionada por la afectada, en las calles Lago Naur y Lago Wemer, de la colonia Cuauhtémoc Pensil, en la misma alcaldía.

Tras ser localizado e interceptado, los uniformados le realizaron una revisión de seguridad, en apego al protocolo de actuación policial, tras la cual le hallaron una botella de whisky de la que no comprobó la compra, y dinero en efectivo que la denunciante reconoció como propiedad de la tienda.

Por lo anterior, el hombre de 36 años fue detenido, informado de sus derechos de ley y presentado, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

dmrr

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