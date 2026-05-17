Policías de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres que, al parecer, despojaron de dinero en efectivo a un ciudadano y aseguraron un vehículo con cromática de taxi, quienes posiblemente están relacionados con el robo de dos automóviles estacionados, ocurridos los días 11 y 14 de mayo en La Magdalena Contreras.

Los hechos sucedieron mientras los efectivos policiales realizaban sus recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Ixtlahualtongo, cuando fueron requeridos por un hombre de 33 años de edad, en la esquina de las calles Nogal y Totolapan, quien refirió que, momentos antes, dos sujetos lo amagaron con un cuchillo y lo despojaron de sus pertenencias para luego huir a bordo de un vehículo tipo taxi color blanco con rosa.

Con las características proporcionadas por el denunciante, los uniformados implementaron un dispositivo de búsqueda y localización de los posibles responsables, y ubicaron el automóvil que circulaba calles más adelante, por lo que de inmediato le marcaron el alto a su conductor.

Lee también Coyoacán inicia censo vehicular para vecinos del Estadio Ciudad de México; entregarán tarjetones con código QR

Conforme a los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva y una inspección al vehículo, tras la cual les aseguraron un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de largo y dinero en efectivo, que el afectado reconoció como de su propiedad.

Por lo anterior, los hombres de 45 y 31 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y, junto con los objetos y el vehículo asegurado, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Cabe mencionar que al momento de la detención, el sujeto de 31 años de edad presentaba una herida en la cara, por lo que un médico legista lo valoró y diagnosticó con lesión por contusión en ojo izquierdo, lo que no requirió su traslado a un hospital.

Lee también SSC desplegará más de 2 mil policías por semifinal Pumas vs Pachuca; estas son alternativas viales por afectaciones

Además, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento de que los posibles responsables y el taxi asegurado, al parecer, se encuentran relacionados con dos eventos de robo de vehículo estacionado, ocurridos los días 11 y 14 de mayo del 2026, en las colonias San Nicolás Totolapan y Santa Teresa, de la misma demarcación.

Asimismo, se pudo saber que el detenido de 45 años de edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2023 por el delito de violencia familiar. En tanto, el posible implicado de 31 años registra un ingreso por delitos contra la salud en el año 2020 y una presentación ante el agente del Ministerio Público por robo a negocio con violencia en el año 2019.

LL