La alcaldía Coyoacán informó que esta semana inició el censo para registrar los vehículos de las y los vecinos de las colonias aledañas al Estadio Ciudad de México, con el fin de garantizar su movilidad durante el Mundial que inicia este 11 de junio.

Este censo vehicular tiene por objetivo primordial que, quienes viven en las colonias aledañas al Coloso de Santa Úrsula, puedan acceder a sus viviendas. Este acceso controlado únicamente se aplicará durante los cinco días en los que habrá partido de futbol -uno por semana- y solamente durante una parte del día, con horarios previamente establecidos.

Para la puesta en marcha de este mecanismo de verificación de acceso a la zona, se trabaja en una mesa transversal con autoridades diversas del gobierno capitalino y del Gobierno Federal, en donde la alcaldía Coyoacán únicamente es coadyuvante. Las tareas de movilidad y tránsito, así como de transporte público y seguridad, recaen en instancias de diferentes niveles.

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Estás serán las avenidas donde se entregaran tarjetones

Para tener un acceso ordenado y garantizado para quienes viven en la llamada primer milla alrededor del Estadio Ciudad de México, se entregará un tarjetón por cada vehículo que esté registrado en viviendas dentro de este perímetro que abarca el polígono que conforman las siguientes avenidas: al oriente, Calzada de Tlalpan; al sur, Periférico Sur; al poniente avenida Gran Sur y al norte, Avenida Santa Úrsula.

Las colonias que serán censadas completamente son: El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil del Pedregal mientras que las que serán censadas de manera parcial o seccional son la colonia Pedregal de Santa Úrsula y el Pueblo de Santa Úrsula Coapa.

Las y los vecinos deberán proporcionar los datos de sus vehículos como son: marca, modelo, color, placas y registro de domicilio de acuerdo con la tarjeta de circulación, datos que son resguardados bajo la normatividad de ley en materia de protección de datos personales. Posteriormente a ello se generará un código QR intransferible e infalsificable, por cada vehículo registrado.

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Si no te encuentras en tu domicilio cunado ocurra el censo, esto puedes hacer

Es importante destacar que, quienes no se hayan encontrado en su domicilio al momento del censo, pueden acudir al módulo que se encuentra instalado en el Centro de las Artes Santa Úrsula (CASU o ex tienda del Departamento) ubicada en la esquina de calle San Ricardo y avenida Santa Úrsula, el cual está abierto de Lunes a Domingo, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

El acceso controlado a la zona de la primera milla se aplicará el jueves 11 de junio a las 13:00 horas; miércoles 18 de junio, a las 19:00 horas; miércoles 24 de junio, a las 19:00 horas; martes 30 de junio, a las 19:00 horas y el domingo 5 de julio, a las 18:00 horas. La propuesta preliminar contempla que se aplique cinco horas antes y dos horas después de cada juego.

De igual manera los filtros por donde se podrá ingresar o salir de la zona por parte de quienes ahí viven, los definirán las autoridades capitalinas en coordinación con diversas instancias, mismas que formarán equipos multidisciplinarios en cada filtro para garantizar el acceso.

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Vehículos que podrán ingresar a la zona sin restricción

A esta zona de la última milla podrán acceder sin ninguna restricción, vehículos de seguridad pública, emergencia como bomberos o ambulancias y de protección civil, así como los dedicados a la atención médica.

En las mesas de diálogo se han informado también que diversas autoridades han estado en comunicación con los servicios de transporte de plataformas o aplicaciones, de servicios, suministros de alimentos y otros servicios para que realicen sus operaciones antes del horario establecido para el acceso vehicular controlado, ya que en ese horario sólo podrán ingresar exclusivamente quienes viven en la zona.

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