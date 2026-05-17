Chimalhuacán, Méx.- La lluvia que se registró la noche de ayer provocó afectaciones viales en Chimalhuacán y Chicoloapan, principalmente, pero no se reportaron daños en viviendas.

El gobierno de Chimalhuacán informó que el líquido se acumuló en varias avenidas de Chimalhuacán, algunas de las cuales conectan con el municipio vecino de Chicoloapan.

El ayuntamiento activó los protocolos de supervisión a través del Comité de Emergencias y monitorearon todos los cuerpos que existen en el territorio local.

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Las autoridades reportaron que los cárcamos, drenes y barrancas se mantienen sin desbordamientos.

“Los equipos realizan un monitoreo continuo en estas zonas. Unidades váctor del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) y Protección Civil operaron en distintos puntos del municipio para retirar el agua acumulada en las vías primarias y secundarias”, dio a conocer.

Elementos de la Policía Municipal auxiliaron a vecinos que permanecieron varados por el temporal.

Las autoridades emitieron un llamado para que la población consulte solo información oficial y reporte emergencias al C4 Municipal en los teléfonos (55) 9315 2454 y (55) 9315 2455.

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Desde la semana pasada, las autoridades de los tres niveles de gobierno se mantienen en alerta permanente por el inicio formal de la temporada de lluvias para atender cualquier emergencia que se presente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

mahc/LL