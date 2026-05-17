Más Información

CNTE anuncia paro nacional indefinido a partir del 1 de junio; alista plantón en el Zócalo de CDMX

CNTE anuncia paro nacional indefinido a partir del 1 de junio; alista plantón en el Zócalo de CDMX

¡Las Águilas vuelven a volar alto! América vence a Rayadas y conquista un nuevo título de la Liga MX Femenil

¡Las Águilas vuelven a volar alto! América vence a Rayadas y conquista un nuevo título de la Liga MX Femenil

Pumas vs Pachuca: Horario y canales para ver EN VIVO la semifinal de vuelta este domingo 17 de mayo

Pumas vs Pachuca: Horario y canales para ver EN VIVO la semifinal de vuelta este domingo 17 de mayo

Matan a 10 integrantes de una familia en Puebla; comando armado ataca rancho en Tehuitzingo

Matan a 10 integrantes de una familia en Puebla; comando armado ataca rancho en Tehuitzingo

Inzunza niega contacto con autoridades de EU ante acusaciones de narcotráfico; “soy abogado de mí mismo y basta mi probidad”, dice

Inzunza niega contacto con autoridades de EU ante acusaciones de narcotráfico; “soy abogado de mí mismo y basta mi probidad”, dice

Pemex retrasa hasta 2033 deuda con proveedores; monto es de 375 mil mdp

Pemex retrasa hasta 2033 deuda con proveedores; monto es de 375 mil mdp

Chimalhuacán, Méx.- La lluvia que se registró la noche de ayer provocó afectaciones viales en Chimalhuacán y Chicoloapan, principalmente, pero no se reportaron daños en viviendas.

El informó que el líquido se acumuló en varias avenidas de Chimalhuacán, algunas de las cuales conectan con el municipio vecino de Chicoloapan.

El ayuntamiento activó los protocolos de supervisión a través del Comité de Emergencias y monitorearon todos los cuerpos que existen en el territorio local.

Lee también

Las autoridades reportaron que los cárcamos, drenes y barrancas se mantienen sin desbordamientos.

“Los equipos realizan un monitoreo continuo en estas zonas. Unidades váctor del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) y operaron en distintos puntos del municipio para retirar el agua acumulada en las vías primarias y secundarias”, dio a conocer.

Elementos de la Policía Municipal auxiliaron a vecinos que permanecieron varados por el temporal.

Las autoridades emitieron un llamado para que la población consulte solo información oficial y reporte emergencias al C4 Municipal en los teléfonos (55) 9315 2454 y (55) 9315 2455.

Lee también

Desde la semana pasada, las autoridades de los se mantienen en alerta permanente por el inicio formal de la temporada de lluvias para atender cualquier emergencia que se presente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]