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La tarde de este sábado, una viga de las obras para la , en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, cayó hacia el arroyo vehicular sin que se reportaran heridos.

De acuerdo a los primeros reportes, la estructura metálica cayó junto a un que circulaba a la altura del , cuya conductora maniobró para no ser impactada.

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Sin embargo, una segunda estructura que estaba arriba de la viga, cayó e impacto al vehículo.

Trabajadores de la Calzada Flotante colocaron la viga en su posición original.

No se reportaron heridos por el incidente.

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