La tarde de este sábado, una viga de las obras para la construcción de la Calzada Flotante de Tlalpan, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, cayó hacia el arroyo vehicular sin que se reportaran heridos.

De acuerdo a los primeros reportes, la estructura metálica cayó junto a un auto que circulaba a la altura del Metro Chabacano, cuya conductora maniobró para no ser impactada.

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Sin embargo, una segunda estructura que estaba arriba de la viga, cayó e impacto al vehículo.

Trabajadores de la Calzada Flotante colocaron la viga en su posición original.

No se reportaron heridos por el incidente.

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