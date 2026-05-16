A partir de este 17 de mayo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reducirá el suministro de agua del Sistema Cutzamala hacia la capital del país y al Estado de México, con el objetivo de cuidar el almacenamiento, dio a conocer la directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza Camacho.

Además, adelantó que está programada otra reducción que se hará en el mes de junio para regresar al Sistema Cutzamala al nivel de operación normal.

Si en esta temporada 2026 se registran lluvias por arriba del promedio, entonces se valorará la posibilidad de volver a aumentar el suministro, indicó.

“Ahorita con el Cutzamala, como bien comentamos, seguimos con el séptimo almacenamiento más grande que hay, que como lo dije es de 545 millones, pero quiero comentar que vamos a disminuir el gasto a la Ciudad de México y al Estado de México.

“Estaba en 16 [metros cúbicos por segundo] lo vamos a bajar el 17 de mayo, o sea, pasado mañana, el lunes ya se baja. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar el almacenamiento”, explicó.

Al dar el banderazo de salida al operativo de lluvias para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Peraza Camacho resaltó que actualmente el Cutzamala está dando 16 metros cúbicos por segundo, para apoyar ante la temporada de estiaje y al Lerma.

Una vez que llega la temporada de lluvias, explicó, ya no es necesario ese apoyo, por lo que de manera programada se reduce el gasto.

Precisó que la reducción de mayo será a 15 metros cúbicos por segundo, mientras que la de junio será de otros 700 litros por segundo menos.

Interrogada sobre si estas reducciones no afectarán a la Ciudad de México de cara a la Copa del Mundo 2026, que tendrá lugar el próximo mes, aseguró que si la capital pide apoyo no habrá ningún problema en aumentar el suministro al máximo como se está otorgando actualmente.

“Recordemos que en 2024 en la Ciudad de México se bajó el gasto hasta seis metros cúbicos por segundo, ahora estamos dando el máximo que puede dar Cutzamala, pero recuerden que este último aumento es únicamente para ayudar a Lerma.

“Entonces, al llegar las lluvias, ya Lerma ya no requiere este apoyo y es lo que inicialmente se estaría bajando. Pero si la Ciudad de México nos pide el apoyo de continuar, no tenemos ningún problema en aumentar al máximo que es el que actualmente estamos dando”, puntualizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.