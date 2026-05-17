Más Información

Pumas vs Pachuca: EN VIVO – Vuelta – Semifinales – Clausura 2026 – Liga MX

Pumas vs Pachuca: EN VIVO – Vuelta – Semifinales – Clausura 2026 – Liga MX

CNTE anuncia paro nacional indefinido a partir del 1 de junio; alista plantón en el Zócalo

CNTE anuncia paro nacional indefinido a partir del 1 de junio; alista plantón en el Zócalo

En México no mandan intereses extranjeros, defiende Sheinbaum; “nada va a detener la transformación de nuestra patria”, afirma

En México no mandan intereses extranjeros, defiende Sheinbaum; “nada va a detener la transformación de nuestra patria”, afirma

Matan a 10 integrantes de una familia en Puebla; comando armado ataca rancho en Tehuitzingo

Matan a 10 integrantes de una familia en Puebla; comando armado ataca rancho en Tehuitzingo

¡Las Águilas vuelven a volar alto! América vence a Rayadas y conquista un nuevo título de la Liga MX Femenil

¡Las Águilas vuelven a volar alto! América vence a Rayadas y conquista un nuevo título de la Liga MX Femenil

Inzunza niega contacto con autoridades de EU ante acusaciones de narcotráfico; “soy abogado de mí mismo y basta mi probidad”, dice

Inzunza niega contacto con autoridades de EU ante acusaciones de narcotráfico; “soy abogado de mí mismo y basta mi probidad”, dice

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, informó que 90% de las colonias afectadas por la de una tubería que abastece al tanque del Cerro de la Estrella, ya tienen agua por la red.

A través de su cuenta en x, la edil indicó que trabajadores de la demarcación revisan las líneas y realizan desfogues en zonas donde aún no llega con buena presión.

Mientas el personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua sigue con los trabajos de relleno y compactación del sitio de la fuga.

Recupera Iztapalapa suministro tras megafuga en Culhuacán; 90% de colonias ya tiene agua. Foto: Especial.
Recupera Iztapalapa suministro tras megafuga en Culhuacán; 90% de colonias ya tiene agua. Foto: Especial.

Lee también

Además, se mantiene el operativo de abasto hasta concluir la revisión y purga de algunas líneas.

La megafuga de agua se registró en las calles de la colonia ampliación de los alrededor de las 10 de la mañana del pasado miércoles 13 de mayo.

¿Donde solicitar el servicio?

  • Puesto de mando en la Dirección de Unidades Habitacionales (San Lorenzo 312, Col. San Juan Xalpa) 55 56 86 27 23
  • Dirección General de Servicios Urbanos 55 56 70 07 37
  • CESAC Alcaldía 55 55 82 42 53
  • Call Center 55 66 51 66 51
  • Línea H2O *426 y *311
  • Casa de Gobierno • 55 69 19 98 83

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]