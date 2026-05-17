La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, informó que 90% de las colonias afectadas por la megafuga de una tubería que abastece al tanque del Cerro de la Estrella, ya tienen agua por la red.

A través de su cuenta en x, la edil indicó que trabajadores de la demarcación revisan las líneas y realizan desfogues en zonas donde aún no llega con buena presión.

Mientas el personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua sigue con los trabajos de relleno y compactación del sitio de la fuga.

Recupera Iztapalapa suministro tras megafuga en Culhuacán; 90% de colonias ya tiene agua. Foto: Especial.

Lee también Lluvia del domingo produce afectaciones en Chimalhuacán y Chicoloapan; activaron protocolos de supervisión

Además, se mantiene el operativo de abasto hasta concluir la revisión y purga de algunas líneas.

La megafuga de agua se registró en las calles de la colonia ampliación de los Reyes Culhuacán alrededor de las 10 de la mañana del pasado miércoles 13 de mayo.

¿Donde solicitar el servicio?

Puesto de mando en la Dirección de Unidades Habitacionales (San Lorenzo 312, Col. San Juan Xalpa) 55 56 86 27 23

Dirección General de Servicios Urbanos 55 56 70 07 37

CESAC Alcaldía 55 55 82 42 53

Call Center 55 66 51 66 51

Línea H2O *426 y *311

Casa de Gobierno • 55 69 19 98 83

dmrr