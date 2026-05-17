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La instaló el Comité Estatal de Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas, para coordinar el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y sus equipos de apoyo, ante escenarios de alta complejidad como el , que prevé concentraciones masivas de personas en la capital.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que el Comité busca mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias, optimizar la recepción de pacientes mediante protocolos unificados y plataformas tecnológicas, además de establecer el Sistema de Comando de Incidentes para la atención de desastres o emergencias.

Indicó que tendrá facultades para regular a los , diseñar mecanismos para disminuir las llamadas de emergencia falsas y delimitar zonas geográficas de atención.

Se instala Comité Interinstitucional de Atención Prehospitalaria; reforzará atención de emergencias durante el Mundial de Fútbol. Foto: Especial
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De acuerdo con la dependencia, durante la instalación del Comité, la titular de la Secretaría de Salud Pública, Nadine Gasman, precisó que el objetivo es fortalecer los mecanismos que permitan brindar una atención prehospitalaria más eficaz.

“Tenemos que focalizar nuestra capacidad de respuesta ante las de una manera coordinada para actuar con oportunidad y garantizar que ninguna persona esté sola ante una situación crítica de salud”, dijo.

Detalló que, durante la sesión, Pablo Iván Santana Alva asumió la secretaría técnica del Comité tras ser ratificado por unanimidad.

Se instala Comité Interinstitucional de Atención Prehospitalaria; reforzará atención de emergencias durante el Mundial de Fútbol. Foto: Especial
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Informó que el Comité Estatal de Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas está integrado por representantes de diversas instituciones como la, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el C5, el Servicio Nacional de Salud Pública, el Centro Coordinador de Salud para el Bienestar, las Secretarías de Marina y Defensa, IMSS-Bienestar, IMSS ordinario, ISSSTE, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, la Agencia de Protección Sanitaria y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones del Gobierno de la Ciudad de México.

mahc/LL

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