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Las Instituciones del sector Salud -, el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, así como la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional- reportaron la aplicación de 3 millones 778 mil 056 vacunas, en la primera semana de la Jornada Nacional de Vacunación 2026.

La campaña de inmunización se realizará durante el mes de mayo, y aplicarán vacunas del esquema básico y complementario, entre ellas contra sarampión y rubéola (SR), sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), tétanos (TD), neumococo, hepatitis B, así como la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

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La jornada está dirigida a niñas, niños, adolescentes, personas adultas y otros grupos en situación de riesgo.

“La reitera que la vacunación es una de las intervenciones más efectivas para prevenir enfermedades y salvar vidas, por lo que invita a la población a acudir a su unidad de salud más cercana para completar sus esquemas durante todo el mes de mayo”, refirió la dependencia en un comunicado.

em/apr

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