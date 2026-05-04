La Secretaría de Salud informó que en la Semana Nacional de Vacunación 2026, aplicó 2 millones 388 mil 493 dosis, lo que representa un avance del 139% de la meta programada a nivel nacional.

La dependencia federal anunció la jornada de vacunación continuará durante todo el mes de mayo para ampliar la cobertura.

“Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado del sector salud, con la participación de la Secretaría de Salud, el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, así como la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, que de manera conjunta fortalecieron las acciones de vacunación en todo el país”, detalló en un comunicado.

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La jornada se llevó a cabo del 25 de abril al 2 de mayo, y se aplicaron vacunas del esquema básico y complementario, entre ellas contra sarampión y rubéola (SR), sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), tétanos (TD), neumococo, hepatitis B, así como la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) dirigida a mujeres embarazadas, entre otras, priorizando a niñas, niños, adolescentes y grupos en situación de riesgo.

“Destaca que diversas entidades federativas lograron superar el 100 por ciento de sus metas establecidas, como resultado del trabajo coordinado entre los servicios estatales de salud y las instituciones del sector”, informó la Ssa.

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