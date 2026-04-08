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Mérida, Yucatán. - A unos días de que terminen las y al cierre de la primera semana de abril, las autoridades federales de Salud reportan que los casos de sarampión pasaron de 25 a 32.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, el incremento de los diagnósticos del padecimiento se debe al aumento en el contacto social derivado de viajes y actividades, propias del actual , lo que aumenta el riesgo de transmisión.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reiteró el llamado a la población a vacunarse y completar sus esquemas de inmunización.

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La dependencia indicó que la vacuna contra el sarampión es gratuita y se encuentra disponible en todos los Centros de Salud y hospitales del sistema estatal, por lo que invitó a la población a aplicarla.

La inmunización debe aplicarse a niñas, niños, jóvenes y adultos hasta los 49 años, ya que después de esa edad la mayoría de la población cuenta con .

La SSY recalcó que, no obstante, el aumento en los contagios, el uso del cubrebocas no es obligatorio, aunque recomienda utilizarlo en eventos masivos o cuando se presentan síntomas respiratorios.

Hay que señalar que, a nivel nacional, el brote suma más de 15 mil contagios distribuidos en municipios de todo el país, lo que ha encendido la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de nuevos casos en distintas regiones.

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dmrr/cr

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