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Mérida,Yucatán.- El gobernador Joaquín Díaz Mena justificó que su gobierno esté haciendo parques y obras en Mérida - gobernada por el PAN- ya que él ganó la gubernatura por buena votación en la ciudad capital.

Por tanto, remató diciendo: "Amor, con amor se paga..".

Asimismo, el mandatario habló de las obras en Mérida en donde se han hecho canchas, domos y parques - pintados de color guinda- que contrastan con otras obras realizadas por el Ayuntamiento de Mérida, pintadas de azul.

Durante su mensaje, el mandatario dejó en claro que su actuar responde a una visión estatal y no municipal. " No me creo alcalde, ne creo gobernador.." comentó.

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Señaló que su trabajo en Mérida se basa en el principio de que “amor con amor se paga”, en referencia a la frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que subrayó que la capital yucateca fue clave para lograr su triunfo en la gubernatura y seguirá siendo prioridad en su administración.

Díaz Mena aseguró que continuará realizando acciones como la inauguración de parques, domos y la atención directa en colonias, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población.

Destacó que su gobierno no dejará de intervenir en proyectos que beneficien a las y los meridanos.

Ante las críticas de quienes cuestionan su presencia en Mérida y afirman que actúa como alcalde, respondió de forma directa: “No me creo alcalde, me creo gobernador”, y eatableció su papel como titular del Ejecutivo estatal y su compromiso con todo Yucatán, lo cual incluye Mérida.

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