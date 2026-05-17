La Feria de Museos del Centro Histórico reunió a más de 20 mil asistentes en una jornada dedicada a la promoción, preservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de México.

Durante el acto inaugural estuvieron presentes el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy; la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen; así como el representante del Fideicomiso del Centro Histórico, Noé Veloz. Asimismo, participaron más de 50 museos pertenecientes al Circuito Alameda-Revolución y diversos recintos culturales de la capital.

En su intervención, Noé Veloz agradeció la invitación y destacó la labor que realiza el Fideicomiso del Centro Histórico en la preservación del patrimonio cultural de esta zona emblemática de la ciudad. Reconoció además el trabajo de los museos que existen en el Centro Histórico y que contribuyen a mantener viva la memoria colectiva de México.

Lee también Lluvia del domingo produce afectaciones en Chimalhuacán y Chicoloapan; activaron protocolos de supervisión

Carlos Cervantes Godoy celebró el crecimiento de la feria y el fortalecimiento del Circuito Alameda-Revolución, señalando que los museos “son la memoria preservada de nuestro país” y espacios vivos que hoy son aprovechados tanto por población mexicana como extranjera.

Feria de Museos reúne a 20 mil asistentes en Centro Histórico; participan más de 50 recintos. Foto: Especial.

Subrayó que México posee una riqueza histórica y cultural mucho más profunda de lo que comúnmente se imagina, y que los museos cumplen una función importante en la construcción de comunidad, así como un espacio de resistencia cultural y lucha contra el olvido. “Los museos preservan la grandeza cultural de nuestra nación”, afirmó.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López, reconoció el trabajo de su equipo y destacó que la Ciudad de México es una de las ciudades con mayor número de museos en el mundo. Señaló además que muchos de estos espacios no dependen del gobierno, sino que nacen de iniciativas sociales y comunitarias que fortalecen la diversidad cultural de la capital.

Lee también Salud de la CDMX prevé complejidades durante el Mundial 2026; instala Comité de Atención Prehospitalaria

“La Ciudad de México tiene la necesidad permanente de manifestar su diversidad; los museos son reflejo de lo que somos: espacios de paz, encuentro y abrazo a la diversidad”, expresó.

Las autoridades recordaron que muchos museos de la Ciudad de México cuentan con costos accesibles e incluso entrada gratuita permanente, por lo que invitaron a la ciudadanía y visitantes a conocer la amplia oferta cultural de la capital, así como a participar en el programa 'Noche de Museos’, realizado el último miércoles de cada mes.

Destacaron que esta iniciativa ha permitido acercar a nuevos públicos a los recintos culturales de la ciudad y generar experiencias memorables, al grado de que incluso algunas historias de amor y bodas han surgido gracias a este programa cultural.

Al concluir el evento, se contó con un concierto a cargo de la banda Golden Times interpretando éxitos de la música en español e inglés.

dmrr