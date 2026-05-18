Cuautitlán Izcalli, Méx.— La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezó la Mega Jornada de Limpieza en Periférico Norte como parte de las acciones previas a la inauguración de esa vialidad, prevista para hoy, tras un proceso de rehabilitación.

En compañía de los alcaldes de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán y Atizapán de Zaragoza, Gómez Álvarez realizó un barrido y limpieza de los camellones, así como de las jardineras.

“Los espacios públicos son responsabilidad de todas y todos. Cuando ciudadanía y gobierno nos unimos, podemos lograr grandes resultados”, declaró la mandataria.

La mega jornada de limpieza de Periférico Norte forma parte del programa “Limpiemos nuestro EDOMÉX”, el cual tiene la finalidad de liberar de basura las calles y avenidas de toda la entidad.

En el contexto del inicio de la temporada de lluvias, Gómez reconoció la importancia de mantener limpias las calles e hizo un llamado a la población a evitar tirar desperdicios.

Los trabajos de reencarpetado del Periférico Norte comenzaron el 7 de enero y concluyeron el 30 de abril.

Fueron intervenidos 108 kilómetros, entre carriles centrales y laterales desde Tepotzotlán hasta Naucalpan.