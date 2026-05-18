Mauricio Tabe declaró lista a la alcaldía Miguel Hidalgo para enfrentar la temporada de lluvias.

En rueda de prensa, informó que desde hace meses iniciaron los trabajos preventivos de desazolve en la red de drenaje y, sobre todo, en los 40 puntos de mayor afectación por inundaciones y encharcamientos detectados en años anteriores.

Acompañado de las áreas operativas de Servicios Urbanos, Medio Ambiente, Blindar MH y Protección Civil, el edil panista puso en marcha el "Operativo Tormenta 2026", como estrategia para la atención de emergencias y mitigación de riesgos en las colonias durante la temporada de lluvias.

“Lo más importante es cuidar de la seguridad de nuestras vecinas y vecinos y también cuidar del patrimonio de quienes viven aquí en Miguel Hidalgo. El Operativo Tormenta implica aumentar la capacidad de operación y también la capacidad para prevenir”, dijo.

Lee también Bloqueo sobre Anillo Periférico; protesta en Polanco colapsa carriles centrales y laterales

Desde la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se desplegó la fuerza operativa que se encargará de hacer frente a las lluvias, Tabe indicó que las ciudades que sobreviven a las desgracias no son porque tienen suerte, sino porque hacen un trabajo previo y se preparan.

“Si algo ha demostrado este equipo de trabajo es que se prepara y atiende oportunamente, no hay pretextos, tampoco hay tiempo para justificar por qué no se hacen las cosas. Aquí en Miguel Hidalgo frente a las emergencias se actúa y, sobre todo, se previene”, dijo.

Mauricio Tabe llamó al Gobierno de la Ciudad de México a atender las vialidades primarias, especialmente las áreas que más se inundan en los bajo puentes.

“Estamos atendiendo también aquellas solicitudes que corresponden a las vías primarias, que debe atender el gobierno de la Ciudad. No las estamos haciendo, pero si las estamos reportando para que no haya pretexto, y también el Gobierno de la ciudad nos apoye con los desazolves de aquellos puntos críticos de encharcamientos en las vías primarias que sabemos que hay inundaciones regularmente”, comentó.

Lee también Cuajimalpa reduce hasta 42% la incidencia delictiva; Orvañanos presume avances en seguridad y obra pública

Agregó que con esto también buscan que en el marco de la justa futbolera que iniciará en junio, quienes visiten Miguel Hidalgo se lleven una buena experiencia y que los vecinos sepan que el gobierno está cuidando de su seguridad y su patrimonio.

En ese sentido, llamó a quienes viven y transitan por esta demarcación a no tirar basura en las calles para evitar que se tapen coladeras y rejillas pluviales.

“Mientras más basura haya en las calles, más inundaciones y encharcamientos que ponen en riesgo a nuestras vecinas y vecinos. Por eso la responsabilidad es compartida, la autoridad previene organizándose mejor y atendiendo los puntos críticos, pero también los vecinos previenen cuidando que no se tire basura”, indicó.

Finalmente, pidió el apoyo de los vecinos para reportar los árboles en riesgo de caer a los teléfonos:

Base Sombra: 555278-4310

WhatsApp 554608-1883

Base Plata 555276-7769.

dmrr