Un grupo de aproximadamente 50 manifestantes mantiene un bloqueo sobre Anillo Periférico, a la altura de Monte Elbruz y Juan Velázquez de Mella, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en protesta por la instalación de publicidad exterior que consideran ilegal.

Los inconformes cierran carriles laterales y centrales de Periférico, lo que provoca severas afectaciones viales en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, únicamente un carril permanece habilitado para la circulación, mientras automovilistas avanzan lentamente en dirección al poniente de la capital.

Los manifestantes exigen diálogo con las autoridades capitalinas y rechazan la colocación de un anuncio espectacular en el área, al señalar que este tipo de estructuras representa un riesgo y afecta la imagen urbana de la zona residencial.

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Personal de Concertación Política de la Ciudad de México se mantiene en el lugar para dar seguimiento al desarrollo de la protesta y promover acuerdos que permitan liberar la vialidad.

La movilización genera largas filas de vehículos sobre Anillo Periférico y calles aledañas de Polanco, por lo que autoridades recomiendan a los automovilistas tomar vías alternas y extremar precauciones.

LL