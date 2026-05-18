Más Información

Montiel rechaza posible candidatura de Inzunza al gobierno de Sinaloa; descarta aceptar "candidatos con mala reputación"

Montiel rechaza posible candidatura de Inzunza al gobierno de Sinaloa; descarta aceptar "candidatos con mala reputación"

Llega nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba desde México; atraviesa una grave crisis económica

Llega nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba desde México; atraviesa una grave crisis económica

Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya; explica que fue de manera preventiva

Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya; explica que fue de manera preventiva

Critican a Saúl Monreal por video musical donde aparece esvástica nazi; senador pide disculpas y elimina grabación

Critican a Saúl Monreal por video musical donde aparece esvástica nazi; senador pide disculpas y elimina grabación

Liga MX: Definidos días y horarios de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Liga MX: Definidos días y horarios de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Maru Campos responde a Morena sobre el proceso de juicio político en su contra; “cada quien hace lo que puede”, dice

Maru Campos responde a Morena sobre el proceso de juicio político en su contra; “cada quien hace lo que puede”, dice

La alcaldía Benito Juárez realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Comité del Deporte 2026, encabezada por la Dirección de Fomento y Promoción Deportiva, donde se presentaron los principales resultados, avances y acciones estratégicas impulsadas por la administración del alcalde en esta materia.

“El deporte cambia vidas, forma carácter y une comunidades. En Benito Juárez vamos a seguir invirtiendo en nuestras y nuestros deportistas, porque estamos convencidos de que una comunidad activa es más fuerte, sana y segura. Seguiremos siendo una potencia deportiva en la ciudad”, afirmó el alcalde.

Benito Juárez cuenta con seis deportivos, en los que actualmente se imparten 41 disciplinas, consolidándose como una de las alcaldías que más impulso le da al deporte. Prueba de ello fue la exitosa en 25 disciplinas dentro de los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2025-2026, celebrados de febrero a abril.

Lee también

Gracias al esfuerzo, dedicación y talento de las y los atletas benitojuarenses, la alcaldía se posicionó dentro del top 5 del medallero, al obtener un total de 519 preseas. Siendo natación, natación artística y levantamiento de pesas algunos de los deportes en los que se obtuvieron mejores resultados.

Durante la sesión también se informó sobre las acciones de profesionalización dirigidas al personal de los deportivos y entrenadores, mediante capacitaciones en primeros auxilios, lenguaje inclusivo y atención ciudadana, beneficiando a 590 personas.

Asimismo, se destacó que los seis deportivos de la alcaldía registran actualmente 21 mil 866 usuarios activos, reflejo de la confianza que vecinos y residentes de otras alcaldías tienen en estos espacios públicos de primer nivel, donde se fortalecen los lazos comunitarios, se promueve la salud, la convivencia y la activación física.

, resaltó la importancia de seguir construyendo comunidad a través del deporte.

Lee también

“Este comité tiene como objetivo fomentar el deporte, pero también fortalecer valores fundamentales como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia. Queremos seguir construyendo comunidad y generar espacios donde las y los vecinos encuentren oportunidades de desarrollo y bienestar”, señaló.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]