La alcaldía Benito Juárez realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Comité del Deporte 2026, encabezada por la Dirección de Fomento y Promoción Deportiva, donde se presentaron los principales resultados, avances y acciones estratégicas impulsadas por la administración del alcalde Luis Mendoza en esta materia.

“El deporte cambia vidas, forma carácter y une comunidades. En Benito Juárez vamos a seguir invirtiendo en nuestras y nuestros deportistas, porque estamos convencidos de que una comunidad activa es más fuerte, sana y segura. Seguiremos siendo una potencia deportiva en la ciudad”, afirmó el alcalde.

Benito Juárez cuenta con seis deportivos, en los que actualmente se imparten 41 disciplinas, consolidándose como una de las alcaldías que más impulso le da al deporte. Prueba de ello fue la exitosa participación de deportistas y equipos representativos de la demarcación en 25 disciplinas dentro de los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2025-2026, celebrados de febrero a abril.

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Gracias al esfuerzo, dedicación y talento de las y los atletas benitojuarenses, la alcaldía se posicionó dentro del top 5 del medallero, al obtener un total de 519 preseas. Siendo natación, natación artística y levantamiento de pesas algunos de los deportes en los que se obtuvieron mejores resultados.

Durante la sesión también se informó sobre las acciones de profesionalización dirigidas al personal de los deportivos y entrenadores, mediante capacitaciones en primeros auxilios, lenguaje inclusivo y atención ciudadana, beneficiando a 590 personas.

Asimismo, se destacó que los seis deportivos de la alcaldía registran actualmente 21 mil 866 usuarios activos, reflejo de la confianza que vecinos y residentes de otras alcaldías tienen en estos espacios públicos de primer nivel, donde se fortalecen los lazos comunitarios, se promueve la salud, la convivencia y la activación física.

Karina Magaña, directora general de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, resaltó la importancia de seguir construyendo comunidad a través del deporte.

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“Este comité tiene como objetivo fomentar el deporte, pero también fortalecer valores fundamentales como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia. Queremos seguir construyendo comunidad y generar espacios donde las y los vecinos encuentren oportunidades de desarrollo y bienestar”, señaló.

mahc/LL