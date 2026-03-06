El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, inició recorridos por las 56 colonias de la demarcación con un encuentro vecinal en la colonia San Pedro de los Pinos, donde escuchó las necesidades de los habitantes y reafirmó su compromiso de mantener un gobierno cercano, que atienda de forma inmediata las demandas ciudadanas.

Durante la reunión, Mendoza señaló que estos recorridos serán permanentes, como lo ha hecho desde el inicio de su administración, con el objetivo de mantener un diálogo abierto con la comunidad y supervisar directamente las condiciones de las calles y espacios públicos.

“Yo he seguido recorriendo las calles, me doy cuenta de las necesidades y les digo de frente que estamos avanzando: con el Plan ‘Cero Baches’, en la instalación de luminarias, la poda de árboles, el mantenimiento de parques y muchas acciones para que la gente viva mejor”, afirmó el alcalde.

Luis Mendoza inicia recorridos en colonias de la alcaldía Benito Juárez; escucha necesidades de los habitantes. Foto: Especial.

Luis Mendoza reiteró que su administración trabaja para mantener a Benito Juárez como una alcaldía segura, ordenada y con espacios públicos dignos que puedan ser disfrutados por las familias.

En el encuentro, también destacó la importancia de preservar los parques y áreas públicas como puntos de convivencia comunitaria, por lo que continuarán los trabajos de mantenimiento y recuperación de estos espacios.

Durante el diálogo vecinal, habitantes de la colonia expusieron diversas solicitudes para mejorar su entorno. Ante ello, el alcalde refrendó su compromiso de escuchar y atender las peticiones ciudadanas para que Benito Juárez continúe siendo el mejor lugar para vivir en la capital.

Asimismo, informó que en los próximos meses se intensificarán las jornadas de mantenimiento urbano ante la temporada de lluvias, con trabajos de desazolve, poda preventiva y retiro de árboles que representen algún riesgo para la población.

Mendoza también hizo un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía para seguir construyendo una comunidad participativa.

“Yo soy vecino de Benito Juárez, he vivido aquí y mi único interés es hacer un buen trabajo para ustedes que confiaron en mí. No tengo otro interés más que velar por el bienestar de las y los vecinos”, expresó.

En materia de seguridad, el alcalde destacó los resultados que arroja la encuesta ENSU del INEGI, que ubica a Benito Juárez como la alcaldía más segura de la Ciudad de México y de la Megalópolis, además de posicionarse como el segundo municipio más seguro del país.

Finalmente, recordó que ante cualquier emergencia las y los vecinos cuentan con el apoyo de los elementos de Blindar BJ360° y de la Base Blindar, que brinda atención las 24 horas del día a través del número 800 0500 225.

