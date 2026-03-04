Más Información
Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo
Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación
Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”
La alcaldía Benito Juárez presentó, en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Salud, cuatro ejes para garantizar más y mejores servicios de salud, de primer nivel, en beneficio de las y los vecinos.
“Atender temas de salud va más allá de diagnósticos y tratamientos, por eso en Benito Juárez, tenemos un enfoque integral para acercar servicios médicos de primer nivel a toda la población. Más allá de un discurso, tiene que ser una política pública en beneficio de todas y todos para que Benito Juárez, sea un referente en la materia”, destacó el alcalde Luis Mendoza.
Al respecto, Eunice Aguirre, subdirectora de Atención a la Salud en la demarcación, señaló la importancia de tener un enfoque integral en los servicios de salud, por ello, planteó cuatro ejes principales: clínico (atención médico-paciente), comunitario (brigadas para acercar a la población servicios de salud), educativo (enlaces con instituciones y servicio social), y enlaces institucionales (con secretarías de gobierno y la Organización Panamericana de la Salud).
Lee también Familiares de 5 jóvenes que desaparecieron en Mazatlán, Sinaloa, bloquean Eje Central en CDMX; exigen avances de investigación
Para llevar a cabo estas acciones, la alcaldía cuenta con espacios enfocados en brindar servicios médicos y de salud como el Centro de Atención Social Especializada (CASE), el Centro de Atención Integral a las Adicciones (CAIA), el CASE Olímpico, así como espacios periféricos ubicados en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), Centros de Educación Continua para el Adulto Mayor (CECAM), deportivos y casas de cultura.
Entre los servicios que el CASE ofrece se encuentran las terapias físicas, ocupacional y de lenguaje; además de especialidades médicas de primer nivel como ortopedia, ginecología, pediatría, entre otras, a las cuales, la población puede acceder de manera ágil y con costos accesibles.
Una de las estrategias que se presentaron durante la sesión fue ‘Camino a la Salud en Benito Juárez’, la cual consiste en la identificación constante de servicios de atención cercana para definir y cubrir las necesidades prioritarias de las y los vecinos de la alcaldía, para potenciar las referencias e interconsultas y garantizar que los pacientes reciban su tratamiento completo, además, de establecer nuevos enlaces prioritarios con instituciones y dependencias y reforzar los existentes, mediante un trabajo conjunto.
Lee también ¿Cuándo es el último día para obtener el 100% de descuento en el pago de tenencia vehicular en la CDMX?
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]