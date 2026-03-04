La alcaldía Benito Juárez presentó, en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Salud, cuatro ejes para garantizar más y mejores servicios de salud, de primer nivel, en beneficio de las y los vecinos.

“Atender temas de salud va más allá de diagnósticos y tratamientos, por eso en Benito Juárez, tenemos un enfoque integral para acercar servicios médicos de primer nivel a toda la población. Más allá de un discurso, tiene que ser una política pública en beneficio de todas y todos para que Benito Juárez, sea un referente en la materia”, destacó el alcalde Luis Mendoza.

Al respecto, Eunice Aguirre, subdirectora de Atención a la Salud en la demarcación, señaló la importancia de tener un enfoque integral en los servicios de salud, por ello, planteó cuatro ejes principales: clínico (atención médico-paciente), comunitario (brigadas para acercar a la población servicios de salud), educativo (enlaces con instituciones y servicio social), y enlaces institucionales (con secretarías de gobierno y la Organización Panamericana de la Salud).

Lee también Familiares de 5 jóvenes que desaparecieron en Mazatlán, Sinaloa, bloquean Eje Central en CDMX; exigen avances de investigación

Para llevar a cabo estas acciones, la alcaldía cuenta con espacios enfocados en brindar servicios médicos y de salud como el Centro de Atención Social Especializada (CASE), el Centro de Atención Integral a las Adicciones (CAIA), el CASE Olímpico, así como espacios periféricos ubicados en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), Centros de Educación Continua para el Adulto Mayor (CECAM), deportivos y casas de cultura.

Entre los servicios que el CASE ofrece se encuentran las terapias físicas, ocupacional y de lenguaje; además de especialidades médicas de primer nivel como ortopedia, ginecología, pediatría, entre otras, a las cuales, la población puede acceder de manera ágil y con costos accesibles.

Una de las estrategias que se presentaron durante la sesión fue ‘Camino a la Salud en Benito Juárez’, la cual consiste en la identificación constante de servicios de atención cercana para definir y cubrir las necesidades prioritarias de las y los vecinos de la alcaldía, para potenciar las referencias e interconsultas y garantizar que los pacientes reciban su tratamiento completo, además, de establecer nuevos enlaces prioritarios con instituciones y dependencias y reforzar los existentes, mediante un trabajo conjunto.

Lee también ¿Cuándo es el último día para obtener el 100% de descuento en el pago de tenencia vehicular en la CDMX?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses