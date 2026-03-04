Autoridades de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) atendieron el reporte de presunto maltrato animal por perros dentro de un microbús estacionado en calles de la alcaldía Benito Juárez.

La SSC informó que luego de la denuncia hecha a través de redes sociales, elementos de la BVA se trasladaron a la calle Adolfo Prieto, en la colonia Del Valle, donde se encontraron con un hombre de 39 años de edad.

El sujeto aseguró trabajar como paseador de perros y que subió con las mascotas al microbús para tomar un descanso.

Lee también Diputada del PAN propone sanciones más severas por pasear perros sin correa en CDMX; buscan aumentar multas y arresto

Denuncia por presunto maltrato animal en la BJ. Foto: Especial

Los oficiales le hicieron recomendaciones sobre el cuidado de los canes y lo que marca la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, mencionó la SSC.

Posteriormente, los dueños de los perros llegaron al lugar y aseguraron conocer al cuidador desde hace varios años, además de que respaldaron su trabajo.

Finalmente, seis personas se llevaron a sus mascotas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm