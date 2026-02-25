La alcaldía Benito Juárez realizó una nueva jornada de ‘Brigadas BJ, estrategia territorial que acerca servicios integrales y gratuitos a las y los vecinos de la demarcación y que, del 28 de febrero de 2025 al 17 de febrero de 2026, ha realizado 55 brigadas, beneficiando a ocho mil 425 personas: cinco mil 768 son mujeres y dos mil 657 hombres.

Durante esta jornada, realizada en el Parque Las Américas de la colonia Narvarte Oriente, decenas de familias acudieron para recibir atención directa por parte de personal especializado de la alcaldía.

El alcalde Luis Mendoza destacó que las ‘Brigadas BJ’ representan un gobierno cercano y sensible a las necesidades ciudadanas.

Lee también Alerta por SMS fraudulentos de multas de movilidad; advierte la Semovi sobre enlaces falsos

“En Benito Juárez creemos en un gobierno que sale a la calle y resuelve. Las ‘Brigadas BJ’ son una muestra de que cuando acercamos servicios gratuitos y de calidad a nuestros parques y colonias, fortalecemos a las familias y construimos una comunidad más segura y solidaria”, afirmó.

En esta jornada se ofrecieron servicios totalmente gratuitos como: toma de signos vitales; detección de glucosa; examen de la vista; asesoría psicológica; valoración dental; capacitación en RCP; medidas de prevención para fugas e incendios; atención del CESAC; asesoría jurídica; bolsa de trabajo y apoyo a MiPyMEs; actividades culturales y recreativas; cerrajería (duplicado de llaves); reparación de cables de electrodomésticos; gelish para uñas; y orientación para crear huertos familiares en casa.

Cabe destacar que todos los servicios cuentan con alta aceptación entre la ciudadanía; sin embargo, los de mayor demanda son la toma de signos vitales, el examen de la vista, las manualidades (bisutería), el duplicado de llaves, la reparación de calzado (tapas y pegado), el cambio de cables de aparatos electrodomésticos, la aplicación de gelish y el corte de cabello.

Lee también Marchas y movilizaciones hoy en CDMX; agenda de protestas, rutas y horarios

Estas acciones forman parte de la política de proximidad social impulsada por la alcaldía, con el objetivo de fortalecer el bienestar, la economía familiar y la seguridad comunitaria, llevando soluciones concretas directamente a los espacios públicos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL