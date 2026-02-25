La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 25 de febrero se tiene prevista una marcha de la Comuna 420 a las 12 horas. Saldrán de los instalaciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en la colonia Hipódromo, rumbo a la Cofepris, en la colonia Nápoles. Entregarán la documentación para iniciar el trámite de permisos para consumo de cannabis.

Trabajadoras y Trabajadores del Campo y la Ciudad caminarán a las 17 horas del cruce de Insurgentes y Reforma rumbo al edificio de Gobierno, en el Zócalo. Exigen una audiencia con la Jefa de Gobierno.

Integrantes del Movimiento Antorchista Nacional realizarán una conferencia en Bucareli número 48 a las 10 horas. Anunciarán un evento nacional que se realizará en los próximos días.

Lee también Clasifican 4 tipos de extorsión en Zona Metropolitana del Valle de México

El Colectivo Plataforma 420 se manifestará a la 13 horas en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México. Realizarán un evento politico-cultural y una mesa informativa sobre la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán a las 10 horas afuera del edificio de Gobierno, en el Zócalo. Exigen el pago del finiquito correspondiente.

Miembros del Colectivo No Más Presos Inocentes se manifestarán a las 11 horas en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Apoyan a un presunto responsable de abuso sexual, a fin de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso.

Lee también Vacunación contra sarampión en la UNAM; estudiantes y trabajadores acuden sin filas

La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina realizarán un mitin en el Hemiciclo a Juárez a las 16 horas. Protestan en defensa de la unidad de todos los trabajadores, independientemente de su origen.

Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo realizarán un cierre simbólico en contra de la privatización del Parque Lira, programado a las 17 horas. No se descartó el cierre de vialidades.

La Confederación Sindical de las Americas se concentrará durante el día en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, en el Centro Histórico. Realizarán el acto inaugural denominado "Defensa de la democracia y desafíos del sindicalismo de las Américas".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL