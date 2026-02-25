En la Ciudad de México, las autoridades identificaron los modos de extorsión, pues ahora se presentan de forma diferenciada las carpetas de investigación por este delito en el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero de 2026. Así, se establecieron cuatro variantes: la presencial, la tentativa presencial, la derivada por otros medios y su tentativa.

En una revisión que efectuó EL UNIVERSAL, en el caso del delito de extorsión presencial —que es, por ejemplo, cuando una persona acude a un negocio y entrega una amenaza al propietario o encargado— se han abierto en el primer mes de año 31 carpetas de investigación en 11 alcaldías.

En Iztapalapa se presenta el mayor número de casos, con ocho; seguida de Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, cada una con cinco; Venustiano Carranza, con tres; Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Álvaro Obregón, con dos cada una, y Coyoacán, Iztacalco, Tláhuac y Benito Juárez, con una.

Extorsión CDMX

En la variante de tentativa de extorsión presencial —cuando se amenaza, pero el delito no se concreta— el número de investigaciones es de 26 en 11 alcaldías.

Venustiano Carranza encabeza la lista de demarcaciones con más casos de este tipo, con cinco; seguida de Iztapalapa, con cuatro; Cuauhtémoc, tres; Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Miguel Hidalgo y Coyoacán, dos, y Milpa Alta, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y una no especificada, con una.

La extorsión por otros medios —realizada principalmente de manera digital o por terceros— sumó 84 casos en las 16 alcaldías.

Extorsión Edomex

Iztapalapa encabeza el número de carpetas, con 15; seguida de Gustavo A. Madero, con 11; Miguel Hidalgo, nueve; Azcapotzalco e Iztacalco, seis; Benito Juárez y Coyoacán, cinco; Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Xochimilco y Tláhuac, con cuatro; Venustiano Carranza y Magdalena Contreras, tres; Tlalpan, dos, y Cuajimalpa, Milpa Alta y una no especificada, con una.

En la variante de tentativa de extorsión por otros medios —cuando se amenaza, pero no se consuma— las carpetas de investigación registradas por el Secretariado Ejecutivo fueron 26.

Tlalpan lidera la lista, con cinco carpetas de investigación; seguida de Coyoacán e Iztapalapa, con tres; Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc y Xochimilco, dos, e Iztacalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, una.

El coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, explicó las variantes de extorsión presencial y su tentativa.

“Una es la extorsión propiamente que se refiera a presencial o material: que alguien se presente en tu negocio y que establece algún tipo de amenaza para que se entregue algo de la propiedad, del patrimonio de la víctima”.

En el Estado de México, durante enero se denunciaron 107 casos de extorsión por otros medios y las demás modalidades no tuvieron reporte alguno.

Las denuncias se concentraron en 40 municipios, donde Ecatepec tuvo 14 casos, y Nezahualcóyotl, Chalco y Valle de Chalco, nueve carpetas cada uno.

Es para reducir incidencia: Especialista

Para el experto en seguridad, David Saucedo, que en el informe del Secretariado Ejecutivo se hayan presentado estas nuevas variantes del delito es debido a que las autoridades buscarían reducir las cifras en la incidencia delictiva.

“La tendencia general de las autoridades actuales es generar más categorías estadísticas, pero con el objeto de reducir el número global en la incidencia delictiva, ya sea absoluta o por tasa de 100 mil habitantes. Quisiera ver esta estadística cómo se refleja en los números totales de las estadísticas en materia de seguridad pública del delito de extorsión”, expresó.