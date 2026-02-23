Un día después de que se cancelaron corridas por los hechos violentos en Jalisco, tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la Central de Autobuses del Norte, cientos de usuarios esperaron durante horas la salida de sus camiones para regresar a sus ciudades de origen.

Familias completas, grupos de amigos y viajeros solos permanecieron en las salas de espera o en los restaurantes, resguardando sus maletas y realizando llamadas telefónicas.

Otros pasajeros hacían largas filas en los módulos de información para recibir noticias sobre la posible salida de sus corridas, luego de que varias fueran canceladas o pospuestas sin certeza.

Fabián Daniel, quien visitó la Ciudad de México para asistir al concierto de AC/DC con un tour de viajes relató que por parte de los organizadores de su tour le explicaron que podían cambiar la fecha del viaje para regresar a León, Guanajuato.

“De momento ya me confirmaron que sí sale mi camión, pero ayer y hoy fueron una incertidumbre terrible”, dijo.

Explicó que el día de hoy le indicaron que no podían asegurarle un lugar ese mismo día, hasta que finalmente le confirmaron su salida a las 15:00 horas.

Central de Autobuses del Norte llena de personas en espera de la salida de su autobús (23/02/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Hablé con mi mamá y me dijo que estaba muy fea la carretera, que estaban quemando camiones y que había varios bloqueos”, comentó.

Desde el domingo, José Eusevio Valdez y Nadia Ramírez permanecen en la terminal a la espera de que les confirmen si podrán abordar el autobús que los lleve de regreso a Querétaro, luego de que su pasaje fuera cancelado.

“Todavía no nos confirman algo, desde ayer teníamos programado salir y ya teníamos los boletos, pero con todo lo que sucede ya no pudimos”, señaló José.

La pareja viajó a la capital para visitar al padre de él; sin embargo, pasaron gran parte del domingo en la central sin recibir respuestas claras por parte de la línea de transporte.

Evelyn Burgo, habitante de San Luis Potosí, relató que desde hace un mes había comprado boletos redondos para visitar la capital, pero desde el día anterior esperaban la confirmación para poder regresar.

Explicó que este lunes recibieron una respuesta afirmativa por lo que se alegró de poder volver a su estado.

“Escuchamos que la situación en varios estados era muy fea y nos dio mucho miedo que nos dijeran que no, porque nosotros viajamos por el norte”, explicó. Añadió que durante todo el domingo se mantuvo en comunicación con familiares que viven en estados como Jalisco y Michoacán.

Laura Medina, quien reside en Aguascalientes, tenía planeado pasar únicamente la tarde del domingo en la Ciudad de México junto a su esposo, ya que posteriormente viajarían a Tlaxcala para vacacionar, sin embargo, la tarde-noche les cancelaron su pasaje, por lo que tuvieron que buscar un hotel cercano para pasar la noche.

“Nos asustamos mucho porque vimos las noticias y pensamos en nuestros hijos. Cuando supimos que no podíamos salir de la ciudad fue algo terrible”, comentó.

La pareja mencionó que debían decidir si continuarán su viaje o regresarán a su lugar de origen para reunirse con su familia.

