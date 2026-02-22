Ciudad de México.— Miles de pasajeros permanecen varados en la Central de Autobuses del Norte luego de que diversas líneas suspendieran corridas hacia el occidente del país debido al cierre de carreteras tras el presunto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", en Jalisco.

Las cancelaciones afectan principalmente rutas con destino al Bajío y a los estados de Michoacán, Nayarit y Colima, donde se reportan bloqueos carreteros y quema de vehículos atribuida a grupos criminales en las últimas horas de este domingo.

De acuerdo con testimonios de usuarios, la suspensión de salidas ocurrió de manera repentina tras difundirse alertas por los denominados “narcobloqueos”, lo que provocó saturación en andenes, filas extensas y falta de información clara para los viajeros.

Lee también Aeropuerto Internacional de Guadalajara vive momentos de tensión tras abatimiento de "El Mencho"; terminal opera con vigilancia de la GN

🚨 Cientos de pasajeros permanecen varados en la Central de Autobuses del Norte, en CDMX, luego de que diversas líneas suspendieran corridas hacia el occidente del país, por el cierre de carreteras, tras la muerte de “El Mencho”.



📹 #VIDEO: @JCWilliams54 | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/YSxOtfDoTX — El Universal (@El_Universal_Mx) February 22, 2026

Muchas personas señalaron que no han recibido orientación sobre reembolsos, reprogramaciones o rutas alternas, mientras que otras permanecen en espera con equipaje y menores de edad, ante la incertidumbre de cuándo podrán retomar sus traslados.

Hasta el momento, autoridades federales no han emitido un comunicado detallado sobre la reapertura de las vialidades ni sobre la duración estimada de las afectaciones, lo que mantiene a los pasajeros en un ambiente de confusión y tensión dentro de la terminal.

Líneas de autobuses suspenden operaciones por narcobloqueos

Tras algunos intentos de bloqueo y quema de vehículos en la autopista México-Puebla, la empresa de autotransportes Estrella Roja decidió suspender operaciones de sus rutas entre la CDMX y Puebla, hasta nuevo aviso.

A través de redes sociales, Estrella Roja informó que la medida “responde únicamente al compromiso que tienen con el bienestar de sus pasajeros y colaboradores”.

“En cuanto existan las condiciones para reanudar el servicio, lo comunicaremos oportunamente a través de este mismo medio y nuestros canales oficiales. El boleto que tengan podrá ser utilizado en cualquier horario o día una vez reanudado el servicio”, agregó la empresa.

🚨 Aviso Importante a Nuestros Usuarios 🚨



En Estrella Roja, la seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores es siempre nuestra prioridad.



Por esta razón, informamos que detendremos temporalmente operaciones en todos nuestros servicios hasta nuevo aviso. — Estrella Roja (@estrellarojapue) February 22, 2026

La línea de autobuses Primera Plus informó que algunas de sus operaciones también han sido canceladas hasta nuevo aviso.

🚨AVISO IMPORTANTE🚨



Debido a causas ajenas a nuestra operación, algunos de nuestros servicios están siendo cancelados hasta nuevo aviso... ¡Mantente informado!https://t.co/QaiZUNwpFZ#PrimeraPlus pic.twitter.com/nYv87tnUbk — Primera Plus (@Primera_Plus) February 22, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv