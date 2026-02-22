"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirma esta tarde en un comunicado el deceso de Nemesio Oceguera Cervantes, "El Mencho", líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco.

Por medio de un comunicado, detalló que con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención

Explicó que durante la operación el personal militar fue atacado, por lo que en defensa repelieron la agresión, lo que culminó con cuatro integrantes del CJNG fallecidos y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado a la Ciudad de México (CDMX), entre ellos se encontraba "El Mencho".

Agregó que las autoridades correspondientes serán quienes se encarguen de las actividades periciales para su identificación.

Detienen a integrantes del CJNG en operación en Jalisco

La Secretaría de Defensa también destacó la detención de otros dos integrantes del cártel, así como el aseguramiento de armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes (capaces de destruir aeronaves y vehículos blindados).

Lamentaron que durante el operativo tres elementos de la institución resultaran heridos; estos también fueron trasladados de urgencia a la CDMX para su atención médica.

Cooperación bilateral con EU

Defensa apuntó que en dicha operación, además de los trabajos de inteligencia militar, se contó con información complementaria por parte de las autoridades estadounidenses.

En estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad federativa.

García Harfuch reconoce a Defensa

Por medio de su cuenta de X, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció a los integrantes de la Defensa tras el operativo donde falleció "El Mencho".

"Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1", escribió el funcionario.

Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1 https://t.co/tEs6fCVlMd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 22, 2026

