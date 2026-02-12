Más Información

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

El general , titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el almirante , secretario de Marina (Semar), asistieron a la “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”, efectuada en la ciudad de Washington, , los días 10 y 11 de febrero.

En el marco de este evento se reafirmó que la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 de México y la coordinación operativa con el Comando Norte de Estados Unidos en la frontera común, han demostrado ser efectivas, además de permitir reducir el flujo de hacia Estados Unidos, así como los delitos de alto impacto en los estados fronterizos de México.

En un comunicado conjunto las Secretarías de la Defensa y Marina señalaron que en el evento participó el secretario de estadounidense, Peter Brian Hegseth.

Lee también

En este foro multilateral al que asistieron ministros y jefes de Defensa de 35 naciones del hemisferio occidental, se abordaron temas de interés común en materia de seguridad , con el propósito de fortalecer la cooperación e identificar los desafíos y amenazas comunes que inciden en la estabilidad del hemisferio.

Las dependencias ratificaron su compromiso con la cooperación internacional para contribuir a la seguridad regional, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, respeto a las decisiones y a los territorios soberanos.

La organización del evento estuvo a cargo del General John Daniel Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]