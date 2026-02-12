El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina (Semar), asistieron a la “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”, efectuada en la ciudad de Washington, Estados Unidos, los días 10 y 11 de febrero.

En el marco de este evento se reafirmó que la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 de México y la coordinación operativa con el Comando Norte de Estados Unidos en la frontera común, han demostrado ser efectivas, además de permitir reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos, así como los delitos de alto impacto en los estados fronterizos de México.

En un comunicado conjunto las Secretarías de la Defensa y Marina señalaron que en el evento participó el secretario de Guerra estadounidense, Peter Brian Hegseth.

En este foro multilateral al que asistieron ministros y jefes de Defensa de 35 naciones del hemisferio occidental, se abordaron temas de interés común en materia de seguridad regional, con el propósito de fortalecer la cooperación e identificar los desafíos y amenazas comunes que inciden en la estabilidad del hemisferio.

Las dependencias ratificaron su compromiso con la cooperación internacional para contribuir a la seguridad regional, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, respeto a las decisiones y a los territorios soberanos.

La organización del evento estuvo a cargo del General John Daniel Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

