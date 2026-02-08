"Juntos, somos América"; el mensaje de unión que Bad Bunny mostró al final de su show

Durante el espectáculo de medio tiempo de Apple Music en el Super Bowl LX, el artista puertorriqueño Bad Bunny utilizó un balón de fútbol americano dentro de su actuación como parte del mensaje visual del espectáculo.

El balón tenía plasmada con tinta blanca la frase "Juntos, somos América", como un símbolo de unión y de celebración de diversidad cultural. Este detalle por parte del "Conejo Malo" formó parte de una puesta en escena cargada de simbolismo. De esta forma, diversos usuarios señalaron que el artista dijo lo que muchos latinoamericanos querían enfatizar: "América” no solo es Estados Unidos, “América” somos TODOS".

El artista concluyó su paso por uno de los escenarios más importante del continente americano con un poderoso gesto: un desfile de banderas de países de toda América, incluyendo a El Salvador, Chile, Jamaica, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Honduras, Estados Unidos, Canadá, México y Puerto Rico.

Lee también: ¿Quién es el niño que recibió el Grammy de Bad Bunny durante su show en el Super Bowl LX?; esto se sabe

Bad Bunny se presenta durante el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. Foto AP/Mark J. Terrill

Un mensaje de amor y unión en el Super Bowl LX

La frase "Together, we are America" (Juntos, somos América) estaba plasmado sobre un balón que mostró a la cámara durante el cierre del espectáculo, reforzando un mensaje de unidad, inclusión y celebración de la herencia cultural del continente. Este mismo espíritu se ha visto reflejado en numerosas ocasiones en sus líricas y posicionamientos políticos, a menudo relacionados con la política migratoria de Trump.

"Lo único más poderoso que el odio es el amor", se podía leer en la escena final en el marcador principal, mostrando una vez más el compromiso de artista por un activismo que rescata los valores de la hermandad y compañerismo en un mundo acostumbrado a dividir, alejando por un momento el concepto de las fronteras políticas y lingüísticas y guiándose por la simple y a veces complicado modelo de humanidad.

Como era de esperarse, internautas en redes sociales compartieron su opinión frente al tema, abriendo un profundo debate sobre el verdadero impacto del mensaje del boricua. "Fue un llamado a todos los humanos a convertirse en humanos unos con otros, y cualquier cosa que nos divida como el género, riqueza, idioma y naciones, no es nada", escriben.

Lee también: Bad Bunny en el Super Bowl LX; todos los detalles sobre el montaje del show de medio tiempo

ALL THE LATIN AMERICAN COUNTRIES BEING MENTIONED BY BAD BUNNY IN THE HALFTIME SHOW. #SuperBowl pic.twitter.com/sYySsOmTE8 — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 9, 2026

Por su parte, el presidente Donald Trump calificó la actuación del artista como "uno de los peores de la historia". Mediante una publicación en la plataforma Truth Social, aseguró que el show fue "una vergüenza a la grandeza de Estados Unidos". No obstante, el apoyo de los usuarios inundó las plataformas digitales: "Durante toda su presentación, Bad Bunny protegió ese balón como un jugador de fútbol americano hasta llegar a la meta, el touchdown, y dejó un poderoso mensaje que guarda ese pedazo de cuero: “Juntos somos América", escribieron.

Finalmente, otro de los elementos señalados por los usuarios fue la frase con la que Bad Bunny inició su discurso "God Bless America", una frase comúnmente utilizada en Estados Unidos. "No me gustan sus canciones, no es el tipo de música que consumo. Aun así, el respeto se da cuando se merece, y ese gesto fue digno de respeto. Reconocer a todo un continente no es provocación, es educación", recalcaron.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm