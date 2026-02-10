El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que la relación bilateral en materia de seguridad es sólida y fuerte que está basada en principios compartidos.

Durante la Ceremonia del 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, en la Base Aérea Militar No. 1, en Zumpango, Estado de México, manifestó que el vínculo que mantienen con el Departamento de Guerra de Estados Unidos a través de su Comando Norte se basa en valores que comparten: honor, lealtad, respeto y patriotismo.

“Valores que, aplicados bajo los principios acordes a la política exterior mexicana, en los que se basan nuestra relación bilateral y que son la reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y a la soberanía territorial nos permiten alcanzar objetivos comunes en beneficio de la población de ambos países”, sostuvo.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en la ceremonia de Aniversario 111 de la Fuerza Armada de México en la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucia. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su Gabinete, así como militares agregados extranjeros, el secretario de la Defensa resaltó que la colaboración militar no contradice la soberanía nacional y comentó sobre la participación mexicana junto a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

“Ese ejemplo de lo que construimos las Fuerzas Armadas con los Estados Unidos nos permite vislumbrar que cuando convergemos en propósito, entendimiento, cooperación y respeto a nuestra soberanía, contamos con el potencial para alcanzar grandes objetivos”, externó Trevilla Trejo.

Reiteró que se cuenta con el potencial para alcanzar grandes objetivos y recordó que el 10 de febrero de 1944, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho promulgó la reforma constitucional que le otorgó su carácter de Fuerza Armada.

La presidenta Claudia Sheinbaum presidió la ceremonia de Aniversario 111 de la Fuerza Armada de México en la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucia. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

“Ya con esta designación, sus integrantes se hicieron presentes en la Segunda Guerra Mundial, específicamente en las operaciones del Pacífico, con la Fuerza Aérea Expedicionaria mexicana y su emblemático escuadrón 201, adiestrándose con el material aéreo más moderno de la época, con lo que México apoyó el esfuerzo de los aliados para recobrar la paz mundial.

“A este histórico acontecimiento se envió al capital más valioso que tienen las Fuerzas Armadas de tierra y aire, soldados y pilotos mexicanos para sumarse a una causa justa y conjuntar esfuerzos con las naciones aliadas”, refirió Trevilla Trejo.

El titular de la Defensa abundó que este sentir fue expresado por el general Douglas MacArthur, que al finalizar la Segunda Guerra Mundial en una carta que envió al general Manuel Ávila Camacho el 30 de octubre de 1945, que decía:

En vísperas de la salida para su patria de los escuadrones aéreos mexicanos, deseo manifestar a usted y al pueblo mexicano lo espléndido que han sido sus servicios en la guerra, han combatido con especial destreza, decisión y valor, lo que sostiene las más altas tradiciones de las Fuerzas Armadas mexicanas.

En esa ocasión MacArthur externó que había vigilado sus actividades en combate con creciente orgullo y admiración.

El secretario calificó como importante conocer pasajes como este, porque el conocimiento de la historia aporta referencias basadas en hechos sustanciales que permiten evitar errores en el presente.

“Este ejemplo de lo que construimos las Fuerzas Armadas con los Estados Unidos nos permite vislumbrar que cuando convergemos en propósitos, entendimiento, cooperación y respeto a nuestras soberanías contamos con el potencial para alcanzar grandes objetivos”, puntualizó.

