Más Información

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional

Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Sheinbaum descarta renuncia de Jesús Ramírez Cuevas; “es un hombre de principios”, dice

Sheinbaum descarta renuncia de Jesús Ramírez Cuevas; “es un hombre de principios”, dice

Diego Rivera Navarro comparece otra vez ante juez; definirán si procesan a alcalde de Tequila, por secuestro

Diego Rivera Navarro comparece otra vez ante juez; definirán si procesan a alcalde de Tequila, por secuestro

En la se reportó el primer fallecimiento derivado del brote de ; con éste suman 28 en total, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

Al 9 de febrero, la dependencia reportó acumulados (2025-2026) de sarampión en el país.

De ese total, 2 mil 467 contagios se han reportado en lo que va del 2026, del 1 de enero al 9 de febrero. La Ssa también registró 6 mil 682 casos probables acumulados.

Lee también

Jalisco, la entidad más afectada por sarampión

se mantiene como la entidad más afectada, con mil 432 casos confirmados de sarampión; seguido de Chiapas, con 250 casos.

En la Ciudad de México hay 138 casos confirmados, y 445 probables acumulados.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]