En la Ciudad de México se reportó el primer fallecimiento derivado del brote de sarampión; con éste suman 28 en total, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

Al 9 de febrero, la dependencia reportó 8 mil 899 casos confirmados acumulados (2025-2026) de sarampión en el país.

De ese total, 2 mil 467 contagios se han reportado en lo que va del 2026, del 1 de enero al 9 de febrero. La Ssa también registró 6 mil 682 casos probables acumulados.

Jalisco, la entidad más afectada por sarampión

Jalisco se mantiene como la entidad más afectada, con mil 432 casos confirmados de sarampión; seguido de Chiapas, con 250 casos.

En la Ciudad de México hay 138 casos confirmados, y 445 probables acumulados.

apr