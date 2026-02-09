“En el Estado de México no tenemos brotes de sarampión en las escuelas, pero sí tenemos la convicción de tener prevención”, señaló Macarena Montoya, secretaria de Salud del Estado de México, tras las recomendaciones sanitarias que se emitieron a las instituciones educativas, entre ellas el uso de cubrebocas.

“Es una medida de prevención, también solicitamos que haya una supervisión cuando van llegando los alumnos a las escuelas. Si hubiera alguien que se siente mal o tiene fiebre pueda ser atendido de forma rápida y se notifique a las áreas locales de salud y éstas a su vez notificarán a la parte epidemiológica para que se pueda resolver cualquier caso”, comentó, en entrevista con medios de comunicación.

En el Estado de México, dijo, solo se tienen registrados 29 casos, “estos casos han sido leves y varios ya están libres de la enfermedad, lo que se trata es que no se vaya a disipar más este organismo”.

La secretaria de salud estatal recordó que el Estado de México se encuentra cerca de otros estados donde están teniendo una cantidad importante de contagios, por lo que el objetivo es “proteger a nuestro estado, a nuestros seres queridos”.

Respecto a la enfermedad del sarampión precisó que es un virus que afecta en diferentes edades entre niños, adolescentes y adultos, por lo que también hizo el llamado a vacunarse.

