Tlalnepantla, Méx.- La Secretaría de Salud (SSa) del Estado de México emitió recomendaciones para establecer filtros sanitarios diarios y el en planteles escolares con el objetivo de detectar casos de y reducir el riesgo de contagio.

A través de una publicación en sus redes sociales oficiales, Macarena Montoya, titular de la SSa compartió el listado de las recomendaciones que fueron dirigidas a las autoridades educativas y municipales, en las que se indica que las medidas entrarán en vigor a partir del lunes 9 de febrero de 2026.

El documento establece que en todos los planteles se deberá realizar la toma de temperatura con termómetro sin contacto y una observación clínica rápida a estudiantes.

Macarena Montoya, titular de salud del Edomex. Foto: Especial
En caso de detectar fiebre mayor a 38 grados, ronchas rojizas, ojos rojos, tos o manchas blancas dentro de la boca, el alumno deberá ser separado en un área de aislamiento y se deberá notificar a la unidad de salud local para su evaluación.

También se recomienda el uso de cubrebocas para personal escolar y estudiantes de los niveles que lo permitan, tanto en interiores como en espacios cerrados donde no sea posible mantener la distancia física.

Asimismo, las autoridades de Salud indicaron que se debe promover la vacunación contra sarampión, rubéola y parotiditis en niñas y niños de seis meses a nueve años, así como la vacuna SR para personas de 10 a 49 años, conforme al esquema oficial.

Además, se solicitó capacitar al personal escolar en la identificación de síntomas, protocolos de aislamiento y notificación, así como informar a madres, padres y tutores sobre las medidas y los procedimientos a seguir ante casos sospechosos.

Los planteles deberán registrar de manera diaria las actividades del filtro sanitario y reportar los casos detectados a la Dirección de Epidemiología del Estado para activar vigilancia en las escuelas donde se identifiquen casos sospechosos o confirmados.

