El Gobierno de la CDMX puso en marcha oficialmente la campaña de vacunación contra el sarampión, con el despliegue de mil 500 brigadistas que estarán aplicando el biológico en más de un centenar de módulos instalados en medios de transporte y lugares de alta concentración de población en la ciudad.

En total, estarán operando 21 puntos de vacunación con horario de 9:00 a.m. a 23:00 horas distribuidos en las 16 alcaldías; 50 módulos estarán ubicados en lugares de “alta concentración”, como lo son la zonas aledañas a mercados, la plancha del Zócalo y el Bosque de Chapultepec.

Otros 100 puntos estarán localizados en distintas estaciones del transporte público: 70 en estaciones del Metro, 10 en Metrobús, 10 en estaciones de transportes eléctricos y 10 puntos en estaciones de RTP.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza el inicio de la campaña de vacunación contra el sarampión en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Febrero 2026. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ

Al encabezar el arranque de la campaña, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, indicó que se desplegarán 50 brigadas para que vacunen en escuelas del nivel medio superior y superior y otras 250 brigadas harán barridos territoriales, iniciando por colonias de las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

En el Bosque de Chapultepec, donde arrancó oficialmente la estrategia, la mandataria precisó que la campaña estará compuesta por mil 500 brigadistas, que aplicarán las vacunas desplegados en 500 brigadas; la mitad de estas brigadas estarán en puntos fijos y la otra mitad estará en módulos itinerantes.

Brugada Molina hizo un llamado a las y los capitalinos, y a todos los que transitan por la CDMX a acudir por el biológico para impedir que el sarampión se propague.

“El objetivo es adelantarnos al sarampión, implementar una estrategia que busca llegar a tiempo y llegar a donde hace falta, y estar presentes a lo largo y ancho de la ciudad”, dijo.

Inicio de campaña de vacunación contra el sarampión en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Febrero 2026. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ

En su oportunidad, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, pidió que cualquier persona que tenga entre seis meses y 49 años, sin importar si recuerda o no si estaba vacunada, acudan por al menos una dosis de vacuna, para ayudar a controlar el brote.

Adicionalmente, la Jefa de Gobierno puntualizó que se aplicarán vacunas en las centrales camioneras, así como en la Central de Abasto. Además, la vacuna estará disponible en todos los centros de salud de la CDMX.

