Huehuetoca, Mex.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a 6 hombres que simulaban ser elementos de esa misma institución.

Los detenidos son Víctor Jesús “N”, Alejandro “N”, Omar Eliel “N”, Jorge Luis “N”, David Ulises “N” y Jan Carlo Alejandro “N”, quienes estaban en posesión de 3 armas de fuego, dos réplicas de armas, así como vestimenta que simulaba ser de la FGJEM.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, a los 6 sujetos los arrestaron en flagrancia cuando agentes de la corporación transitaban por calles del municipio de Huehuetoca.

Al verlos en un vehículo tipo SUV de color negro de la marca Chevrolet, el cual circulaba con luces estroboscópicas, les pidieron detener la unidad y emprendieron la huida. Sin embargo, la persecución terminó calles adelante.

Tras revisarlos les encontraron las armas y las vestimenta con insignias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la misma institución corroboró que no son elementos en activo.

Todos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público por su probable participación en los delitos de simulación de vehículo oficial, uso indebido de insignias y portación de arma prohibida.

Además, la FGJEM informó que del 19 de enero a la fecha, han detenido a 27 sujetos por delitos de simulación de vehículo oficial pertenecientes a instituciones de seguridad pública, portación de arma de fuego de uso exclusivo, así como por uso indebido de uniforme o insignia.

