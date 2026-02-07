Más Información
Perritos que fueron abandonados el pasado 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe podrán ser adoptados este domingo.
La alcaldía Gustavo A. Madero informó que mañana de 10 a 19:00 horas los perritos estarán en búsqueda de una familia que les dé mucho cariño y cuidados.
El evento se llama “Día de los AmiDogs” y se realizará en el Parque de Los Cocodrilos, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Además para apoyar a la causa también habrá rescatistas que brindarán asesoría , servicio gratuito, acopio de croquetas y pláticas sobre el cuidado de perritos y gatos.
