Perritos que fueron abandonados el pasado 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe podrán ser adoptados este domingo.

La alcaldía Gustavo A. Madero informó que mañana de 10 a 19:00 horas los perritos estarán en búsqueda de una familia que les dé mucho cariño y cuidados.

El evento se llama “Día de los AmiDogs” y se realizará en el Parque de Los Cocodrilos, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Además para apoyar a la causa también habrá rescatistas que brindarán asesoría , servicio gratuito, acopio de croquetas y pláticas sobre el cuidado de perritos y gatos.

