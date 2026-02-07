La mañana de este sábado, miles de personas se dieron cita en el Centro Histórico capitalino para apreciar al desfile por la llegada del Año Nuevo Chino.

Dragones, tigres, leones y caballos chinos desfilaron desde el Museo Nacional de las Culturas del Mundo en medio de calles repletas de gente.

“A mí me gusta mucho este desfile, vengo cada que puedo porque es muy distinto a los otros desfiles que generalmente hay aquí”, dijo Carlos, uno de los asistentes a la celebración, quien iba acompañado de su familia.

Año Nuevo Chino. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Este año, la fiesta se adelantó unos días, ya que el Año Nuevo Chino es el 17 de febrero, que este ciclo conmemora al caballo, explicaron participantes.

Tras salir del patio del museo, las figuras chinas avanzaron sobre la calle de Moneda, dejaron atrás Palacio Nacional, pasaron por un costado de la Catedral Metropolitana y volvieron al punto de partida.

Por momentos, el paso del desfile fue lento y se vio entorpecido por la cantidad de familias que asistieron y quienes buscaban tomar una fotografía.

Año Nuevo Chino. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

La marcha duró aproximadamente una hora y estuvo envuelta en medio de un ambiente familiar y de fiesta.

“La verdad nos gustó mucho, ya es como el cuarto año consecutivo que venimos como pareja y nos gusta, en general nos gusta la cultura oriental”, mencionó Tobías, asistente a la celebración.

