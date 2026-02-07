Más Información

La mañana de este sábado, miles de personas se dieron cita en el capitalino para apreciar al desfile por la llegada del .

Dragones, tigres, leones y caballos chinos desfilaron desde el Museo Nacional de las Culturas del Mundo en medio de calles repletas de gente.

“A mí me gusta mucho este desfile, vengo cada que puedo porque es muy distinto a los otros desfiles que generalmente hay aquí”, dijo Carlos, uno de los asistentes a la , quien iba acompañado de su familia.

Año Nuevo Chino. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Este año, la fiesta se adelantó unos días, ya que el Año Nuevo Chino es el 17 de febrero, que este ciclo conmemora al , explicaron participantes.

Tras salir del patio del museo, las figuras chinas avanzaron sobre la calle de Moneda, dejaron atrás , pasaron por un costado de la Catedral Metropolitana y volvieron al punto de partida.

Por momentos, el paso del desfile fue lento y se vio entorpecido por la cantidad de familias que asistieron y quienes buscaban tomar una fotografía.

Año Nuevo Chino. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
La marcha duró aproximadamente una hora y estuvo envuelta en medio de un y de fiesta.

“La verdad nos gustó mucho, ya es como el cuarto año consecutivo que venimos como pareja y nos gusta, en general nos gusta la cultura oriental”, mencionó Tobías, asistente a la celebración.

