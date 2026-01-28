El coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), Carlos Cervantes Godoy, aseguró que no todos los comerciantes informales que vendían en el primer cuadro de la capital podrán regresar después del descanso de 15 días acordado con el gobierno local para este inicio de año, a fin de liberar “varias calles” de la zona patrimonial, como parte del Programa de Reordenamiento del Espacio Público del Centro Histórico, con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Están platicando con todos, llegando a acuerdos, y yo me imagino que será un regreso gradual e imparcial. Ya no podrán regresar todos los que antes estaban, sino los que se acuerden en las mesas de trabajo que está teniendo la Secretaría de Gobierno con los dirigentes”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Cervantes Godoy indicó que, por lo pronto, se liberarán por completo las calles Madero y Fray Pedro de Gante; y respecto a la Alameda Central, se llevará a cabo una liberación parcial, con regulación tanto en el número de comerciantes como de productos que podrán ofertar.

Comentó que a petición de los vecinos, ya se acordó que no puede continuar la venta en la calle Fray Pedro de Gante. “Tiene que ser liberada porque es una de las que más nos pedían los vecinos que se liberaran de comercio”.

El titular de la ACH mencionó que otro de los puntos que será liberado parcialmente es la Alameda Central, que continuará operando con comerciantes, pero bajo un modelo distinto y regulado.

“La Alameda es otro de los puntos que tendrá que ser liberado, no a 100%, de hecho se va a quedar una pequeña parte de comercio ahí, bajo otro modelo de trabajo, pero no como está ahorita”, afirmó.

Señaló que se tiene planeado colocar quioscos fijos en este punto, con una buena imagen, donde se permita el comercio de manera organizada, que no obstruya la movilidad y que no genere basura ni otros problemas.

“Pero aún se está determinando cuál sería el número de comerciantes que podrían quedarse en estos establecimientos”, añadió.

También se revisará qué tipo de producto se puede vender en estos puntos, con lo que no se permitirá la comercialización de alcohol, piratería ni “nada que no sea adecuado para el espacio”.

Se reforzará seguridad con mando único

El coordinador general de la ACH adelantó que se creará un mando único de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para el Centro Histórico, a fin de vigilar, entre otras cosas, que no se coloque comercio no permitido.

En la Alameda Central se plantea la instalación de quioscos fijos para los comerciantes, bajo regulación. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“El hecho de que no se coloque comercio donde se deja es parte de una estrategia donde la policía, toda la policía que actúa dentro del Centro Histórico, va a funcionar por un mando único y se va a coordinar también en el gabinete de seguridad del Centro Histórico”.

Cervantes Godoy refirió que ya está autorizado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y en próximos días se realizarán asambleas para dar a conocer las patrullas que estarán encargadas de estas acciones, que también vigilarán la movilidad y la seguridad.

Primera fase

Ayer, Clara Brugada afirmó que el reordenamiento del Centro Histórico se encuentra en una “primera fase”, en la que se prevé que unos 4 mil 500 comerciantes liberen las calles, y afirmó que “2026 será el año en el que logremos el reordenamiento del Centro Histórico”.

En conferencia de prensa, la mandataria destacó que hasta ahora se han liberado sitios como la Plaza Pino Suárez, algunas calles que rodean el Zócalo hacia el oriente, las calles perpendiculares al Zócalo rumbo a Lázaro Cárdenas, así como avenida Juárez.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, afirmó que este reordenamiento no implica que no habrá más vendedores ambulantes en las calles, sino una disminución de los mismos, así como una evaluación de calles que estarán completamente liberadas de comerciantes.

“Dijimos que iba a haber un reordenamiento, que iba a bajar el número de ambulantes y en eso estamos. Hoy tenemos menos ambulantes que con los que cerramos el año. Estamos haciendo justamente la evaluación de qué calles ya están completamente liberadas, qué calles han tenido reducción y qué calles todavía no hemos avanzado en la reducción”, declaró.